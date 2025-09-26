Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «Этот режиссер чувствует себя как дома в антиутопической вселенной, где циничные взрослые манипулируют юными душами в своих интересах, однако "Долгая прогулка" бесконечно далека от стилизованного гламура "Голодных игр". Ее мир грязен, кровав и достаточно реалистичен, даже натуралистичен, чтобы у зрителей не возникало ощущения комфортной дистанции с происходящим на экране».

Подробнее о фильме в материале «Ъ» — «Прогулка в один конец».