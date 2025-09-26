Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 27–28 сентября
25 сентября в прокат вышел ряд фильмов, среди которых военно-историческая драма по мотивам романа «В августе сорок четвертого» — «Август» и хоррор «Воображаемый друг». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Август
- Режиссеры: Никита Высоцкий, Илья Лебедев
- В ролях: Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков, Илья Исаев, Роман Мадянов, Даниил Воробьев
- Жанр: триллер, военный, история / Россия / 138 мин.
- Слоган: «Наши настоящие враги безмолвны»
- В прокате: с 25 сентября
Кинокритик Юлия Шагельман: «…маленькая история внутри большой войны превращается в "Августе" в размашистое полотно с многочисленной массовкой, перестрелками, взрывами, засадами, красивыми панорамными пролетами над лесом и целой грандиозной битвой в финальной трети картины, с артиллерией и авиацией, под громокипящую музыку (помнится, это как раз то, чего герои романа всеми силами пытались избежать)».
Подробнее о фильме в материале «Ъ» — «Военно-ролевой роман».
Цвета времени
- Режиссер: Седрик Клапиш
- В ролях: Сюзанн Линдон, Абрахам Уоплер, Венсан Макен, Джулия Пьятон, Зинедин Суалем, Поль Киршер
- Жанр: рама, комедия / Франция, Бельгия / 124 мин.
- В прокате: с 25 сентября
Кинопрокатчик «Русский Репортаж»: «В одной комнате собираются 20 незнакомцев и узнают, что все они — потомки Адель Вермийяр. Когда они входят в ее старый дом, начинается то, чего никто не ожидал: путешествие во времени. Среди забытых вещей всплывают семейные тайны. Становится ясно, что события из далекого прошлого мистическим образом влияют на настоящее. И пока все выясняют, кем была Адель, каждый из них узнает что-то важное и о себе».
Филателия
- Режиссер: Наталья Назарова
- В ролях: Алина Ходжеванова, Максим Стоянов, Илья Носков, Ирина Носова, Олеся Иванцова, Леонид Поляков
- Жанр: драма, комедия / Россия / 99 мин.
- В прокате: с 25 сентября
Кинопрокатчик «Самокат»: «В морском северном городе живет Яна. Вопреки всему она умеет находить удовольствие в маленьких радостях бытия. Яна увлекается филателией и долгими прогулками вдоль линии прибоя. Она живет в ожидании корабля, на котором вот-вот должен вернуться ее отец. Однажды на почту, где работает Яна, заходит моряк Петр, и жизнь девушки меняется».
Воображаемый друг
- Режиссер: Джефф Уодлоу
- В ролях: ДеВанда Уайз, Тэджен Бернс, Пайпер Браун, Бетти Бакли, Том Пэйн, Вероника Фалькон
- Жанр: ужасы / США / 104 мин.
- В прокате: с 25 сентября
Кинопрокатчик «Кино.Арт.Про»: «Вместе с мужем и двумя падчерицами Джессика переезжает в отчий дом — место, где она была счастлива. Девушка надеется, что это вернет ей вдохновение для продолжения серии детских книг, а девочкам поможет прийти в себя после того, как их родной матери было диагностировано психическое заболевание. Младшенькая находит в подвале плюшевого медвежонка и теперь целыми днями играет с ним в игры, как вскоре выяснится, далеко не безобидные».
Фантом. Ограбление по-итальянски
- Режиссеры: Антонио Манетти, Марко Манетти
- В ролях: Джакомо Джианниотти, Мириам Леоне, Валерио Мастандреа, Моника Беллуччи, Алессио Лапиче, Линда Кариди
- Жанр: боевик, криминал / Италия, Франция / 116 мин.
- В прокате: с 25 сентября
Кинопрокатчик «Ракета Релизинг»: «Дьяволик продолжает охоту за драгоценностями, пока Ева Кант пытается уговорить его сделать перерыв. Во время их последнего дела перед отдыхом Дьяволик попадает в ловушку, расставленную для него инспектором Гинко. Загнанный в угол неуловимый вор решает сбежать с места преступления, бросив свою возлюбленную Еву».
Долгая прогулка
- Режиссер: Фрэнсис Лоуренс
- В ролях: Купер Хоффман, Дэвид Джонссон, Гарретт Вэрэйнг, Тут Ньюот, Чарли Пламмер, Бен Ван
- Жанр: триллер, драма / США / 108 мин.
- Слоган: «Иди, чтобы выжить»
- В прокате: с 18 сентября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Этот режиссер чувствует себя как дома в антиутопической вселенной, где циничные взрослые манипулируют юными душами в своих интересах, однако "Долгая прогулка" бесконечно далека от стилизованного гламура "Голодных игр". Ее мир грязен, кровав и достаточно реалистичен, даже натуралистичен, чтобы у зрителей не возникало ощущения комфортной дистанции с происходящим на экране».
Подробнее о фильме в материале «Ъ» — «Прогулка в один конец».
Тогда. Сейчас. Потом
- Режиссер: Роберт Земекис
- В ролях: Том Хэнкс, Робин Райт, Пол Беттани, Келли Райлли, Эллис Гранселл, Тедди Расселл
- Жанр: драма / США, Канада / 106 мин.
- В прокате: с 18 сентября
Кинокритик Михаил Трофименков: «Сочувствия заслуживают Хэнкс и Райт, безбожно, бессмысленно и беспощадно омоложенные Земекисом на пару с ИИ до состояния кривых зомби.
Есть странное сходство между так вот искривленными актерами и самими режиссерами, пытающимися, омолаживая их, вернуться в свое звездное прошлое: вспомните "Ирландца" (2019) Скорсезе со столь же "юным" Де Ниро. Ну не получается этот эксперимент, никак не получается, а вот нате же — голливудские умельцы все бьются головой о ту же стену».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Вернись, Форрест, вернись».
Ласточка
- Режиссер: Малика Мухамеджан
- В ролях: Зухара Сансызбай, Елжас Рахим, Владимир Косиньи, Ержан Нурымбет, Толганай Талгат
- Жанр: драма / Россия, Казахстан, Италия / 122 мин.
- В прокате: с 18 сентября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Основную ставку Мухамеджан делает на визуал, и операторская работа Артема Исаева действительно картинно хороша: кажущиеся однообразными, но на самом деле постоянно меняющиеся виды степи, закаты, рассветы, колышущиеся на ветру белые занавески, сияющие на солнце яблоки, бегущие лошади. Так же как пейзажем, камера любуется лицом и телом Карлыгаш, оставаясь при этом на диво целомудренной».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Скованные одной степью».
Альтер
- Режиссер: Тимо Вуоренсола
- В ролях: Том Фелтон, Ричард Брейк, Эгги К. Адамс, Игорь Жижикин, Елизавета Бугулова, Алексей Филимонов
- Жанр: фантастика, боевик / Канада / 85 мин.
- В прокате: с 18 сентября
Кинопрокатчик «НМГ Кинопрокат»: «После глобальной катастрофы мир повернул не туда. Генетически улучшенные люди живут в роскоши, остальные — ютятся в бедных районах. Леон, инвалид и гениальный изобретатель, создает экзоскелет, чтобы защитить слабых и бросить вызов тем, кто отнял у него все».
На высоте страха
- Режиссер: Хьюго Кейзер
- В ролях: Роб Делани, Элла Балинска, Стюарт Грэм, Шина Келли, Ванесса Ифедиора, Джордж Лаша
- Жанр: фантастика, триллер, детектив / Нидерланды / 104 мин.
- Слоган: «Когда тишина становится громче»
- В прокате: с 18 сентября
Кинопрокатчик «СБ Фильм»: «Инженер-геолог Эбби Бреннан, чтобы оплатить лечение умирающей сестры, соглашается на работу в отдалённой урановой шахте в горах Грузии. Когда она находит странный метеорит, экспедиция прерывается — вертолет терпит крушение. Эбби остается одна среди лесов, скал и снегов. Ее единственная связь с внешним миром — голос мужчины по рации, который представляется Джоном. Он утверждает, что может спасти ее. Но можно ли доверять голосу, если ты уже не уверен в собственном разуме?»