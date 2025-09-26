«В течение месяца ситуация может стабилизироваться»

На юге России зафиксирован резкий рост цен на бензин и дизельное топливо. В Краснодаре за девять месяцев этого года бензин подорожал в среднем на 8%, дизель – на 3,79%. Количество АЗС в ЮФО снизилось на 14% на фоне перебоев с поставками топлива. Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман рассказал «Ъ-Кубань» о ключевых факторах роста цен и сделал прогноз дальнейшего развития событий.

Сергей Кауфман

Фото: предоставлено автором

«По данным Краснодарстата, в Краснодарском крае по состоянию на конец августа розничные цены на бензин увеличились с начала года на 6,75%, а на дизель – на 3,79% при общем уровне инфляции в 4,38%. При этом за сентябрь цены, которые дает Краснодарстат, могли увеличиться еще примерно на 1,2–1,7%. Отмечу, что из-за рекордных оптовых цен наблюдаемый рост стоимости бензина, например, на независимых АЗС может быть значительно выше, чем тот, который публикуют официальные филиалы Росстата.

Основной причиной роста цен на бензин является снижение производства бензина в РФ из-за атак на НПЗ. По нашим оценкам, из строя может быть выведено не менее 15% производственных мощностей. При этом Кубань из-за своего географического расположения оказалась среди наиболее пострадавших от атак регионов. В частности, на Кубани атакам подвергались Афипский НПЗ, Ильский НПЗ, Славянский НПЗ. Пострадали НПЗ и в соседних регионах, например, Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. В этот раз снижение производства также наложилось на сезон высокого спроса, который особенно заметен на юге РФ на фоне активности аграриев.

По понятным причинам большинство компаний не раскрывают объем ущерба и сроки ремонтов, что осложняет анализ ситуации. При этом, по данным СМИ, в большинстве случаев повреждаются не самые высокотехнологичные установки, которые российские компании способны ремонтировать своими силами. Это значит, что большинство НПЗ в случае успешного отражения новых атак способны восстановить производство в течение одного - двух месяцев.

Правительство еще с августа запретило экспорт бензина даже для производителей, и, вероятно, данный запрет продлится до конца года. Также планируется ввести запрет на экспорт дизеля, но только для непроизводителей. Это значит, что основная часть экспорта дизеля сохранится, а запрет ударит в первую очередь по спекулянтам. Кроме того, планируется расширить допустимый рост оптовых цен, при которых нефтяники все еще получают демпферные выплаты. Сохранение демпферных выплат позволяет нефтяникам не повышать оптовые и розничные цены еще сильнее.

При этом важно понимать, что в условиях физического снижения производства обойтись только административными мерами невозможно. Скорость разрешения кризиса будет во многом зависеть от скорости ремонтов НПЗ и успешности отражения новых атак. В базовом сценарии считаю, что в течение месяца ситуация может стабилизироваться. Дополнительно этому может способствовать постепенное завершение сезона высокого спроса и возможный рост импорта. В то же время уже сейчас с достаточно высоким уровнем уверенности можно сказать, что по итогам года рост розничных цен на бензин будет вблизи двузначных значений».