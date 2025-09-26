Суд отказал мэрии Сочи в сносе здания на Приморской набережной

Арбитражный суд Краснодарского края отказал администрации муниципального образования город-курорт Сочи в иске о признании самовольной постройкой и сносе здания кафе на Приморской набережной, принадлежащего индивидуальному предпринимателю и ООО «Производственно-коммерческая фирма Содружество 98». Решение было оглашено 22 сентября. Городские власти настаивали, что объект возведен без надлежащих разрешений и частично расположен на муниципальной земле, однако суд установил наличие разрешительной документации и прав аренды у собственников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Спорный объект — нежилое здание (кафе) площадью около 261,7 кв. м с террасой, расположенное по адресу г. Сочи, Центральный район, ул. Приморская 3. Администрация Сочи требовала признать постройку самовольной, обязать собственников снести ее за свой счет, аннулировать право собственности и предусмотреть ежедневную неустойку в 10 тыс. руб. за просрочку исполнения. Муниципалитет ссылался на отсутствие разрешения на реконструкцию, увеличение этажности и размещение части строения на территории неразграниченной государственной собственности и земель.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Производственно-коммерческая фирма Содружество 98» зарегистрировано в Сочи в 1998 году, генеральный директор — Маргарита Худоянц. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. В 2024 году выручка компании составила 3,44 млн руб., чистая прибыль — 998 тыс. руб., доходы — 3,44 млн руб., расходы — 2,39 млн руб.

Ответчики возразили, что здание возведено в 1999 году на основании разрешения и акта ввода в эксплуатацию, выданных администрацией Сочи, и с тех пор эксплуатируется законно. Они представили архивные постановления мэрии, договоры аренды береговой полосы и последующие соглашения, подтверждающие передачу в пользование прилегающих участков, в том числе заключенные в 2019 году договоры аренды муниципальной набережной сроком до 2034 года. Собственники настаивали, что изменения площади здания вызваны новыми методиками учета, а не реконструкцией, и что фасадные работы проводились с согласованиями.

Назначенная судом строительно-техническая экспертиза подтвердила, что объект обладает признаками капитального строения, соответствует разрешению 1999 года, техническому паспорту 2004 года и требованиям сейсмобезопасности, противопожарным и санитарным нормам. Эксперты не выявили реконструкции или перепланировки, изменяющих параметры здания, а также угрозы жизни и здоровью граждан. Суд отметил, что использование объекта под кафе и магазины соответствует видам разрешенного использования и договорам аренды.

Суд пришел к выводу, что муниципалитет сам многократно подтверждал законность существования кафе: выдавал разрешения на строительство, принимал объект в эксплуатацию, заключал договоры аренды, включая участки под зданием. В этих условиях требования администрации о сносе признаны необоснованными.

Богдан Кобец