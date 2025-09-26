Эксперты рассказали, как изменился спрос на среднесрочные займы в Краснодарском крае

Онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia) проанализировал соотношение средних запрашиваемых и одобряемых сумм по среднесрочным потребительским займам в микрофинансовом секторе по Краснодарскому краю.

Фото: freepik.com

В январе-августе 2025 года зафиксирован рост спроса на указанный сегмент займов, относительно аналогичного периода 2024 года количество поданных заявок выросло на 16,8%. При этом средняя запрашиваемая сумма в рамках таких займах увеличилась на 28,5%, тогда как средняя одобренная сумма — только на 11,2%.

Рост востребованности IL-займов обусловлен инфляционным фактором, из-за которого в моменте заемщикам требуется больше средств, а также усилением банковского регулирования в виде макропруденциальных лимитов (МПЛ), направленного на снижение темпов роста закредитованности граждан. Получившие отказ в банках клиенты обращаются в МФО, а их потребности и финансовые привычки, как правило, превышают запросы классических пользователей микрофинансовых услуг. Это еще один из факторов, который толкает вверх показатель средней запрашиваемой суммы.

Артем Быков, генеральный директор Moneyman: «Усиление регуляторных ограничений в части МПЛ происходит и в микрофинансовом секторе, что приводит к ужесточению скоринга. Учитывая необходимость для кредиторов принимать также во внимание и собственные риски, их готовность удовлетворять возросший спрос на IL-займы существенно отстает по динамике».