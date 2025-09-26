«Начинать решение мусорной проблемы в Новороссийске необходимо с работы с населением»

Власти Новороссийска планируют внедрить современные технологии переработки отходов на полигоне ТКО, чтобы снизить нагрузку на него. Первый заместитель генерального директора АО «Ситиматик» Яна Куприкова рассказала, какие современные способы обращения с отходами можно применить на свалке в Новороссийске, чтобы снизить негативное влияние на окружающую среду.

Яна Куприкова

«Начинать решение мусорной проблемы в Новороссийске необходимо с отходообразователей и работы с населением в части внедрения системы раздельного сбора отходов. После этого специалистам нужно обратить внимание на технологическую часть самого полигона, которая делится на три основных участка: обработку, утилизацию и захоронение отходов.

Такие участки могут быть скомпонованы и наполнены различными технологиями, в том числе входящими в справочник НДТ (наилучших доступных технологий). Они определяются проектировщиком под каждый конкретный объект и регион, в зависимости от реального морфологического состава отходов.

Дополнительно на полигонах ТКО для снижения воздействия на окружающую среду можно использовать системы активной дегазации — сбор свалочного газа через скважины, уменьшающие его эмиссию до 90%. Применение таких технологий направлено на сокращение скапливания биогаза в теле полигона, что сокращает возможность самовозгорания отходов.

Эффективным методом обслуживания полигона также является своевременная изоляция рабочих карт грунтом либо иным инертным материалом, что способствует локализации негативных очагов и безопасности процесса в целом.

При правильном применении современных технологий на полигоне можно практически полностью исключить вредное воздействие на грунтовые воды, понизить уровень выброса углеродных единиц в атмосферу и т.д. Внедрение подобных технологий является дорогостоящим процессом, но именно он отличает современные объекты от устаревших.

Старое тело полигона может быть рекультивировано.

В целом, если говорить об улучшении работы полигона в Новороссийске, целесообразно завершить начатую реконструкцию со строительством участка компостирования и карт захоронения отходов, а также модернизацией участка обработки отходов, которые позволят принимать отходы из Новороссийска и Геленджика. Закрытие полигона может быть крайней мерой при критических рисках, но модернизация предпочтительнее для обеспечения устойчивого управления отходами в Краснодарском крае.

Говоря о переносе полигона, стоит отметить, что это потребует крайне высоких затрат на транспортировку отходов, также высоки экологические риски утечки фильтрата, распространения вредных выбросов от отходов. Необходима рекультивация с параллельным строительством новых полигонов с современными технологиями и соблюдением норм по минимизации воздействия на окружающую среду, включая оценку затрат и сроков.

Если полигон все же закроют, то необходимо определить, куда будут вывозиться отходы. Объекты, готовые к приему такого потока мусора, на данный момент в ближайших окрестностях отсутствуют. Соответственно, перевозка, строительство дополнительных перегрузочных станций, закупка специализированной техники и найм персонала потребуют значительных финансовых затрат. Это, в свою очередь, сильно отразится на тарифе для населения».