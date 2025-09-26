«Начинать решение мусорной проблемы в Новороссийске необходимо с работы с населением»
Заместитель гендиректора ГК «Ситиматик» Яна Куприкова — о современных подходах сбора и утилизации мусора
Власти Новороссийска планируют внедрить современные технологии переработки отходов на полигоне ТКО, чтобы снизить нагрузку на него. Первый заместитель генерального директора АО «Ситиматик» Яна Куприкова рассказала, какие современные способы обращения с отходами можно применить на свалке в Новороссийске, чтобы снизить негативное влияние на окружающую среду.
Яна Куприкова
Фото: предоставлено автором
«Начинать решение мусорной проблемы в Новороссийске необходимо с отходообразователей и работы с населением в части внедрения системы раздельного сбора отходов. После этого специалистам нужно обратить внимание на технологическую часть самого полигона, которая делится на три основных участка: обработку, утилизацию и захоронение отходов.
Такие участки могут быть скомпонованы и наполнены различными технологиями, в том числе входящими в справочник НДТ (наилучших доступных технологий). Они определяются проектировщиком под каждый конкретный объект и регион, в зависимости от реального морфологического состава отходов.
Дополнительно на полигонах ТКО для снижения воздействия на окружающую среду можно использовать системы активной дегазации — сбор свалочного газа через скважины, уменьшающие его эмиссию до 90%. Применение таких технологий направлено на сокращение скапливания биогаза в теле полигона, что сокращает возможность самовозгорания отходов.
Эффективным методом обслуживания полигона также является своевременная изоляция рабочих карт грунтом либо иным инертным материалом, что способствует локализации негативных очагов и безопасности процесса в целом.
При правильном применении современных технологий на полигоне можно практически полностью исключить вредное воздействие на грунтовые воды, понизить уровень выброса углеродных единиц в атмосферу и т.д. Внедрение подобных технологий является дорогостоящим процессом, но именно он отличает современные объекты от устаревших.
Старое тело полигона может быть рекультивировано.
В целом, если говорить об улучшении работы полигона в Новороссийске, целесообразно завершить начатую реконструкцию со строительством участка компостирования и карт захоронения отходов, а также модернизацией участка обработки отходов, которые позволят принимать отходы из Новороссийска и Геленджика. Закрытие полигона может быть крайней мерой при критических рисках, но модернизация предпочтительнее для обеспечения устойчивого управления отходами в Краснодарском крае.
Говоря о переносе полигона, стоит отметить, что это потребует крайне высоких затрат на транспортировку отходов, также высоки экологические риски утечки фильтрата, распространения вредных выбросов от отходов. Необходима рекультивация с параллельным строительством новых полигонов с современными технологиями и соблюдением норм по минимизации воздействия на окружающую среду, включая оценку затрат и сроков.
Если полигон все же закроют, то необходимо определить, куда будут вывозиться отходы. Объекты, готовые к приему такого потока мусора, на данный момент в ближайших окрестностях отсутствуют. Соответственно, перевозка, строительство дополнительных перегрузочных станций, закупка специализированной техники и найм персонала потребуют значительных финансовых затрат. Это, в свою очередь, сильно отразится на тарифе для населения».