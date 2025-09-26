Краснодарца осудили за попытку вступить в террористическую организацию

Южный окружной военный суд приговорил жителя Краснодара Анатолия Прилепу к девяти годам лишения свободы за попытку выехать на Украину для вступления в запрещенную в России террористическую организацию. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд признал мужчину виновным в покушении на государственную измену и покушении на участие в деятельности террористической организации. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима, при этом первые три года проведет в тюрьме.

По данным следствия, в апреле 2024 года обвиняемый связался с представителем террористической организации. Стороны договорились о маршруте: фигурант должен был добраться из Краснодара в Донецк, а затем попасть на территорию Украины. В июне прошлого года правоохранители задержали краснодарца на местном автовокзале.

Алина Зорина