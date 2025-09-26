За сутки ВСУ обстреляли семь белгородских муниципалитетов; есть погибший

Семь муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам ВСУ за прошедшие сутки. Были использованы как минимум 118 БПЛА и 28 боеприпасов. В результате погиб мирный житель. А также получили разрушения семь частных домов и десять транспортных средств, в том числе грузовиков. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе по поселкам Дубовое, Октябрьский и Разумное, селам Вергилевка, Журавлевка, Никольское, Отрадное, Старая Нелидовка и Таврово ударили с помощью 14 беспилотников. В Разумном посечен забор частного домовладения.

В Валуйском округе по поселку Дальнему, селам Борки, Герасимовка, Долгое, Казинка, Карабаново, Кукуевка, Новопетровка и хутору Бабка выпустили 13 беспилотников. В селе Кукуевка сгорел легковой автомобиль и была нарушена линия электропередачи. В Карабанове повреждены три частных дома.

Над Волоконовским районом ликвидировали два беспилотника самолетного типа. Без последствий.

В Грайворонском округе по городу Грайворону, поселкам Горьковскому и Чапаевскому, селам Безымено, Глотово, Гора-Подол, Дроновка, Козинка, Новостроевка-Первая и Пороз ударили с помощью 13 боеприпасов и 23 БПЛА. В Грайвороне в результате атак FPV-дронов получили разрушения два легковых автомобиля и забор частного домовладения. В Чапаевском вследствие сброса взрывных устройств с беспилотника были повреждены соцобъект и административное здание коммерческого предприятия.

В Краснояружском районе поселки Задорожный, Красная Яруга и Прилесье, села Графовка, Демидовка, Колотиловка, Староселье и Теребрено подверглись трем обстрелам, в ходе которых выпустили 14 боеприпасов, и атакам 31 дрона. В райцентре пострадал коммерческий объект.

В Ракитянском районе село Солдатское атаковали беспилотником. Поврежден автомобиль.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Архангельское, Вознесеновка, Маломихайловка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и Червона Дибровка выпустили 34 БПЛА. В селе Новая Таволжанка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на частный дом погиб мирный житель. Постройка сгорела. 24 сентября при атаке дрона на легковой автомобиль в селе Маломихайловка мирная жительница получила баротравму. Вчера она обратилась в Шебекинскую центральную райбольницу, где медики оказали ей необходимую помощь. Лечение продолжит амбулаторно. В Шебекине были повреждены три грузовых автомобиля, «Газель» и легковой автомобиль. В селе Муром сгорел частный дом, еще один получил разрушения. В селе Архангельском также пострадал частный дом. Сегодня утром в селе Новая Таволжанка был посечен осколками легковой автомобиль.

Сутками ранее ВСУ также атаковали семь белгородских муниципалитетов, повредив восемь жилых объектов и девять транспортных средств. В результате никто не пострадал.

Алина Морозова