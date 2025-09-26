Суд в Екатеринбурге изменил меру пресечения экс-участнику ОПГ «Центр» Горшунову

Кировский районный суд Екатеринбурга, удовлетворив ходатайство прокурора, изменил экс-участнику ОПГ «Центр» Сергею Горшунову, обвиняемому в убийстве президента «Европейско-Азиатской компании» Виктора Терняка в 1992 году, меру пресечения с подписки о невыезде на заключение в СИЗО сроком на шесть месяцев, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно данным следствия, Виктора Терняка расстреляли 8 сентября около своего дома по ул. Первомайской в Екатеринбурге. Вместе с ним были его телохранитель Дмитрий Новик и водитель Антон Трегубенко, по которым также был открыт огонь. Виктор Терняк умер от пулевого ранения в область сердца, а Дмитрию Новику и Антону Трегубенко удалось выжить.

Сергею Горшунову вменили п. «б» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, а именно из хулиганских побуждений) и ч. 2 ст. 15, п. «з» ст. 102 УК РСФСР (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, а именно двух лиц).

На прошлое судебное заседание, 9 сентября, он не явился. По словам адвоката, Сергей Горшунов находился в больнице в Запорожской области. Поэтому судья вынесла решение доставить его принудительно на следующее заседание, 26 сентября. В ходе процесса судья озвучила информацию о том, что в больнице не подтвердили присутствие Сергея Горшунова.

Кроме того, «Ъ-Урал» стало известно, что 13 сентября Сергея Горшунова арестовал Таганский районный суд Москвы. Сторона защиты уже обжаловала это решение. Исходя из данных картотеки суда, он обвиняется в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ).

Судья в ходе процесса сообщила, что сейчас будет решаться вопрос об этапировании Сергея Горшунова.

Артем Путилов