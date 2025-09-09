Суд заждался киллера

Кировский районный суд Екатеринбург из-за неявки обвиняемого не смог приступить к рассмотрению уголовного дела об убийстве президента АО «Европейско-Азиатская компания» Виктора Терняка в 1992 году. По версии следствия, его расстрелял экс-участник ОПГ «Центр» Сергей Горшунов (по прозвищу Сына) с целью «поднятия своего авторитета в преступной иерархии». По данным «Ъ-Урал», подсудимый признал вину полностью, а на заседание суда не явился, так как находится в Запорожской области.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемого в убийстве Сергея Горшунова (справа) на следующее судебное заседание могут доставить принудительно

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Обвиняемого в убийстве Сергея Горшунова (справа) на следующее судебное заседание могут доставить принудительно

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Президент АО «Европейско-Азиатская компания» Виктор Терняк был расстрелян 8 сентября 1992 года у собственного дома по ул. Первомайская в Екатеринбурге. В тот день он сел в автомобиль в сопровождении телохранителя Дмитрия Новика и водителя Антона Трегубенко.

Когда машина притормозила при выезде со двора, киллер с пистолетом подошел к ней и выстрелил в людей, которые в ней сидели.

Виктор Терняк погиб от пулевого ранения в области сердца. Дмитрий Новик был ранен в плечо, а Антон Трегубенко в артерию левого бедра, но они оба выжили.

Виктор Терняк в начале 90-х был известным в Екатеринбурге предпринимателем. Он одним из первых кооператоров открыл в городе кафе «Семейное». В книге «Бури вестники», изданной «Ъ-Урал» в 2020 году, рассказывалось, что ранее он сотрудничал с «центровыми», но позже решил заняться бизнесом вместе с конкурирующей ОПГ «Уралмаш». Предполагается, что Виктор Терняк помог «уралмашевцам» получить контроль над Центральным рынком, ранее находившийся под влиянием «центровых».

Сергей Горшунов, который входил в состав ОПГ «Центр», попал под подозрение в совершении убийства Виктора Терняка сразу. Уголовное дело в отношении него возбудили в 1994 году, когда его фотопортрет опознал Дмитрий Новик. Однако впоследствии расследование было прекращено и возобновлено спустя более 30 лет спустя.

Сергея Горшунова задержали в апреле в личном коттедже на Рублевском шоссе в Подмосковье сначала по другому уголовному делу. Ему вменяли п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство организованной группой) и по ч.1 ст. 126 УК РФ (похищение человека). По версии следствия, в феврале 2013 года он похитил из подъезда дома по ул. Московская своего партнера по бизнесу Юрия Чуприянова, которого вывез в лес и убил, а тело спрятал у трассы Екатеринбург—Серов. Однако следствие не смогло доказать его причастность к убийству, а допустимый срок нахождения в СИЗО закончился.

Вскоре ему предъявили обвинение по п. «б» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, а именно из хулиганских побуждений) и по ч. 2 ст. 15, п. «з» ст. 102 УК РСФСР (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, а именно двух лиц) уже за совершение убийства Виктора Терняка. В СКР пояснили, что мотивом было «поднятие своего авторитета в преступной иерархии».

Первое судебное заседание по рассмотрению дела об убийстве Виктора Терняка было назначено на 9 сентября. На него пришли потерпевшие — Дмитрий Новик и вдова Вероника Терняк, однако подсудимый отсутствовал. По словам его адвоката, Сергей Горшунов находится в деревне Акимовка Запорожской области, где лечится в местном стационаре. Защитник добавил, что его доверитель намерен уйти на специальную военную операцию (СВО).

Судья отметила, что он не имел права выезжать в Запорожскую область, потому что находится под подпиской о невыезде.

В связи с этим она удовлетворила ходатайство гособвинителя о принудительной доставке Сергея Горшунова на следующее судебное заседание, назначенное на 26 сентября.

Артем Путилов