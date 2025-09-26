Экс-участника ОПГ «Центр» Горшунова арестовали по новому уголовному делу

Экс-участника ОПГ «Центр» Сергея Горшунова, обвиняемого в убийстве президента АО «Европейско-Азиатская компания» Виктора Терняка в 1992 году в Екатеринбурге, арестовали по новому уголовному делу. По данным «Ъ-Урал», он обвиняется в мошенничестве (ч.4, ст. 159 УК РФ).

Таганский районный суд Москвы 13 сентября отправил Сергея Горшунова в СИЗО. Защита уже обжаловала это решение. Детали уголовного дела пока неизвестны.

В последнее время, по данным «Ъ-Урал», он проживал в ОАЭ, где находился один из офисов его компании Bitbanker (согласно официальному сайту, компания занимается управлением финансами, в том числе торговлей криптовалютой).

9 сентября Кировский райсуд Екатеринбурга должен был приступить к рассмотрению уголовного дела об убийстве Виктора Терняка, но не смог из-за неявки обвиняемого. По версии следствия, Сергей Горшунов (по прозвищу Сына) расстрелял Терняка с целью «поднятия своего авторитета в преступной иерархии». По данным «Ъ-Урал», подсудимый признал вину полностью, а на заседание суда тогда не явился, так как находился в Запорожской области.

Артем Путилов