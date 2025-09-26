Гладков пожелал белгородцам, «чтобы война прошла»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что эта неделя стала тяжелой для белгородцев: много людей погибло и пострадало из-за атак БПЛА и обстрелов.

«Я с утра просто хотел пожелать каждому из вас мирного доброго утра, мирного доброго дня, чтобы война прошла, чтобы победа пришла в наши дома, — написал господин Гладков в своем Telegram-канале, — чтобы мир засиял на всей территории Белгородской области, а мы занимались только мирным трудом».

В ночь на пятницу средства ПВО сбили 55 БПЛА над территорией России, один из них уничтожили над Белгородской областью. В среду глава региона сообщил о 16 пострадавших и одном погибшем. Вчера местный житель погиб при атаке дрона.