Мирный житель погиб при ударе БПЛА в Белгородской области

Мирный житель погиб в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на частный дом в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

От полученных ранений мирный житель скончался на месте. В момент атаки мужчина находился внутри частного дома. В результате удара беспилотника здание сгорело, сообщил господин Гладков в Telegram-канале.

Кроме того, из-за атаки дрона в селе Муром уничтожен частный дом. От ударов еще двух беспилотников были повреждены дома в селах Муром и Архангельское. В городе Шебекино и селе Кукуевка были повреждены транспортные средства. В поселке Красная Яруга три дрона атаковали коммерческое предприятие. В Кукуевке из-за взрыва беспилотника была повреждена линия электропередачи, написал Вячеслав Гладков в Telegram-канале.