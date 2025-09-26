Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Средства ПВО за ночь сбили 55 беспилотников над регионами России

За минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 55 украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.

Силы ПВО сбили 20 БПЛА над акваторией Азовского моря, над Ростовской областью и Крымом — по 14. Над территорией Краснодарского края были уничтожены три беспилотника. По одному БПЛА сбиты над Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областями.

Ночью на НПЗ в поселке Афипском в Краснодарском крае начался пожар во время атаки БПЛА, также обломки беспилотников обнаружили в Темрюкском районе. В Ростове-на-Дону осколки БПЛА повредили фасад и остекление магазина, а также несколько припаркованных автомобилей.

