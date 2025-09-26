Путин назвал нелепой ситуацию с членством России в БДИПЧ ОБСЕ

Президент РФ Владимир Путин обсудил с главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой решения Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в отношении России.

Фото: пресс-служба президента РФ Элла Памфилова и Владимир Путин

Одно из направлений работы БДИПЧ — наблюдение за выборами в странах-участницах ОБСЕ.

Госпожа Памфилова на встрече с президентом раскритиковала деятельность организации. Глава ЦИК сослалась, в частности, на бездействие бюро после недопуска российских наблюдателей на выборы в Молдавии. «Получается, что их выводы, которые сверху навязаны их, извините, хозяевами — с учетом того, насколько послушная для них страна или непослушная, полностью расходятся, например, с мнением наблюдателей, в том числе наших»,— отметила чиновница (цитата по сайту Кремля).

«Вы правы, такая ситуация как-то выглядит нелепо, когда мы предоставляем все возможности, а в ответ ничего с той стороны не происходит. Ну, бог с ними. Мы отдельно подумаем, что с этим делать»,— ответил президент. Он пообещал посоветоваться насчет дальнейших действий с МИД и депутатами.

Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября. Кишинев проигнорировал требования диаспоры в России открыть здесь участки. ЦИК страны не допустил членов Общественной палаты РФ в качестве международных наблюдателей.

