Молдавия ждет голосов из-за границы

В это воскресенье, 28 сентября, в Молдавии пройдут парламентские выборы, в ходе которых основная борьба, как и пять лет назад, развернется между проевропейской правящей партией и силами, ориентирующимися на Россию. Соперники идут вровень, то и дело обвиняя друг друга в желании «продать» родину врагам. Явного победителя нет, и многое будет зависеть от молдавской диаспоры за рубежом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мужчина несет флаги «Патриотического блока»

Фото: Vadim Ghirda / AP Мужчина несет флаги «Патриотического блока»

Фото: Vadim Ghirda / AP

Предвыборные расклады

По последним данным компании iData, правящая президентская партия «Действие и солидарность» (PAS) Майи Санду сможет рассчитывать на 33,6% голосов, а оппозиционный левый «Патриотический блок» во главе с экс-президентом Игорем Додоном набирает чуть больше — 33,9% голосов. Согласно опросу CBS Research, PAS отойдет 25,8% голосов, а «Патриотическому блоку» — 19,7%.

Блоку «Альтернатива», в который вошли такие политики, как мэр Кишинева Ион Чебан и экс-генпрокурор Александр Стояногло, разругавшийся некогда с Майей Санду и составивший ей впоследствии достойную конкуренцию на прошлогодних президентских выборах, сулят порядка 8–9,8% голосов. Эта партия позиционирует себя в качестве проевропейской, что не мешает сторонникам Санду винить ее в скрытой пророссийской ориентации.

Наконец, еще одной силой, имеющей шансы пройти в парламент, является «Наша партия» Ренато Усатого (уровень поддержки, по данным разных опросов, от 6,6% до 8,4%). Это партия евроскептиков, но, как и в случае с «Альтернативой», противники винят ее в скрытой мотивации — оттянуть голоса у сторонников Игоря Додона и вступить после выборов в коалицию с пропрезидентскими силами.

Главный вывод, который следует из всех последних соцопросов в преддверии парламентских выборов в Молдавии 28 сентября,— явного победителя сейчас нет.

А значит будущий кабинет точно будет коалиционным, и с учетом взаимной неприязни всех соперников друг к другу комбинации возможны самые невероятные.

Давнее противостояние

Ситуация, когда ориентированные на Россию левые выступают против прозападных правых, получая примерно равное число голосов внутри страны, не нова. Так было, в частности, в 2019 году. Правда, поначалу сторонники Игоря Додона, ставшего президентом в результате конституционной реформы, и Майи Санду, на тот момент экс-министра просвещения, имеющей гражданство и Молдавии, и Румынии, даже объединяли усилия — но исключительно для того, что вывести из политики безраздельно контролировавшего республику авторитетного бизнесмена Владимира Плахотнюка. Но союз оказался ситуативным и распался сразу по устранении конкурента, и прежние партнеры стали непримиримыми врагами.

В результате в 2020 году — во многом благодаря молдавским гражданам за рубежом — президентом стала Майя Санду, а полгода ее пребывания на этом посту позволили PAS завоевать большинство и в парламенте.

До следующих выборов новые власти успели возбудить уголовные дела против вчерашних союзников, а заодно испортить отношения с Россией. Окончательно Кишинев рассорился с Москвой по вопросу задолженности за газ в конце 2021 года, а в 2022 году республика погрузилась в перманентный экономический кризис. Виновными немедленно были назначены Россия и ориентирующиеся на нее силы, и, как следствие, связанные с ними СМИ в республике были закрыты под предлогом угрозы национальной безопасности.

Позднее власти в Кишиневе провели существенную чистку рядов оппозиции. До выборов не был допущен открыто позиционирующий себя как пророссийский блок «Победа» за связи с запрещенной в 2023 году партией предпринимателя Илана Шора, а в 2025 году обвинительный приговор — за связи с Россией — получила наиболее харизматичный представитель «Победы», глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.

Правда, экономические трудности за последние годы и жесткость по отношению к протестующим подмочили репутацию проевропейских сил, и, несмотря на административный ресурс, в 2024 году ожидаемой социологами победы Майи Санду сразу в первом туре не произошло. Более того, смазанными оказались результаты инициированного госпожой Санду конституционного референдума о членстве Молдавии в ЕС: сторонники евроинтеграции тогда победили с перевесом всего в 10 тыс. голосов.

Третьи силы

В преддверии нынешнего голосования на фоне неопределенности и накаленной политической обстановки соперники вновь принялись активно обвинять не только друг друга, но и внешних игроков. 22 сентября Майя Санду обратилась к гражданам с заявлением, что «суверенитет, независимость, целостность и европейское будущее находятся под угрозой» — и все из-за Москвы, которая не только якобы подкупает избирателей и оппозицию, но также планирует использовать Молдавию «для проникновения в Одесскую область». Не забыла политик и о прохудившихся кошельках соотечественников, припугнув прекращением помощи со стороны ЕС, если вдруг победит оппозиция.

Не отстают от госпожи Санду и ее конкуренты. В частности, Игорь Додон «отзеркалил» предостережения либералов и подчеркнул, что именно их победа втянет страну в боевые действия: «Соросовцы (фонд признан в РФ нежелательной организацией.— “Ъ”) вынудят Санду вместе с Зеленским атаковать Приднестровье и открыть там второй фронт — в помощь Украине и против России».

Между тем решающими для исхода этого политического противостояния могут стать голоса молдавской диаспоры.

Именно она несколько последних выборов определяла окончательный результат и, что немаловажно, пользовалась поддержкой нынешней власти, последовательно увеличивающей число избирательных участков в странах Европы и, напротив, сокращающей их количество до минимума прежде всего в России.

При этом в Кишиневе проигнорировали петицию диаспоры и оставили лишь две точки для голосования, причем обе в Москве. А российским наблюдателям на выборах отказали в аккредитации, из-за чего молдавскому послу в Москве Лилиану Дарию заявили в МИД России официальный протест.

На этом фоне в Кремле уже выразили сомнение, что выборы в Молдавии будут честными, поскольку лишь «та часть населения, которая является сторонником западного курса развития страны, получит возможность высказаться на выборах». «Та часть населения, которая является сторонницей развития добрых отношений, в том числе и с нашей страной, во многом не получит право использовать свой голос»,— отметил недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Антон Морозов