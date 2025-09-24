Молдавия отказалась от российских наблюдателей

Центризбирком (ЦИК) Молдавии отказал членам Общественной палаты (ОП) России в аккредитации в качестве международных наблюдателей на парламентских выборах, которые пройдут в республике 28 сентября. Об этом говорится в распространенном заявлении ОП. Причиной отказа стало отсутствие официального приглашения в адрес ОП РФ со стороны ЦИК Молдавии.

В российском Центризбиркоме тоже заявили об отказе молдавских властей пустить в страну представителей комиссии. «Сегодня, 24 сентября, наши коллеги — член ЦИК России и сотрудники аппарата — должны были вылететь в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ для наблюдения за парламентскими выборами в Молдове, — цитирует Telegram-канал ЦИКа его председателя Эллу Памфилову.— Но теперь, в нарушение всех международных обязательств, ЦИК Молдовы при полном попустительстве БДИПЧ ОБСЕ отказал в аккредитации своим коллегам из России. Мотивировка простая — так решили спецслужбы».

При этом в ОП РФ, «уважая решение организаторов», обращают внимание на то, что в списке аккредитованных в Молдавии наблюдателей наблюдается «очевидный крен в сторону западных и прозападных структур». Это «может свидетельствовать о политической предвзятости избирательного органа и не позволяет говорить о беспристрастности организатора выборов, равно как и прозрачности избирательного процесса», отмечается в заявлении российских общественников.

Об отказе в аккредитации в качестве наблюдателей представители РФ были проинформированы 23 сентября. Ранее президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию во вмешательстве в выборы и подкупе избирателей.

Анастасия Корня