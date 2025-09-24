Молдавия проигнорировала петицию о дополнительных избирательных участках в РФ

Молдавские власти не дали официального ответа на петицию от российского диаспоры молдаван. Обращение связано с открытием дополнительных участков для голосования на территории России на парламентских выборах 28 сентября. Об этом ТАСС сообщили создатели петиции.

Согласно распространенному сообщению представителей диаспоры, они обратились к молдавским властям еще 23 июля. Российские молдаване просили Кишинев «защитить их конституционное право», обеспечив необходимое количество участков или предоставив гражданам Молдавии, проживающим в РФ проголосовать по почте. Петицию подписали более 3,5 тыс. граждан республики.

По их словам, в России на время выборов откроется два избирательных участка — оба в Москве. Причем на оба участка ожидается, «как и в прошлом году», не более 10 тыс. бюллетеней, что не позволит проголосовать всем желающим.