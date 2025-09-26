T2 инвестировала в телекоммуникационную инфраструктуру Кубани 4 млрд рублей

Компания T2 вложила 4 млрд руб. в развитие телекоммуникационной инфраструктуры Краснодарского края в рамках подготовки и проведения ребрендинга. Об этом сообщили на пресс-конференции, посвященной первой годовщине обновления бренда.

Оператор установил 7 тыс. базовых станций, увеличил площадь покрытия сети на 5 тыс. кв. км и внедрил технологии VoLTE и VoWiFi. Сейчас в зоне охвата T2 проживает 99% населения региона, включая жителей более 200 малых населенных пунктов.

Фото: пресс-служба Т2

«Краснодарский край — стратегически важный регион для T2. К ребрендингу мы готовились заблаговременно, чтобы он отражал не только визуальное обновление бренда, но и эволюцию нашей философии в части создания уникального клиентского опыта, а также надежной, современной и технологичной сети. Инвестиции в инфраструктуру, запуск нестандартных продуктов и сотрудничество с ключевыми партнерами создали фундамент, на котором строится новый уровень "других правил" в Краснодарском крае»,— заявил директор макрорегиона «Юг» T2 Константин Мотлях.

Кроме того, оператор усилил сеть на курортах, федеральной территории Сириус, транспортных хабах и в жилых комплексах. Всего в крае действует 130 монобрендовых точек T2 и более 5,3 тыс. партнерских каналов продаж.

В июле 2025 года компания подписала соглашение с футбольным клубом «Краснодар» и обеспечила indoor-покрытие на стадионе. Высокоскоростным мобильным интернетом покрыли около 82 тыс. кв. м. Кроме того, оператор усилил сеть в парке «Краснодар».

