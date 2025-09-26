Захарова назвала фантазией новость о предупреждениях ЕС в адрес России

Новость Bloomberg о том, что европейские послы предупредили Кремль о недопустимости нарушения воздушного пространства, — это «очередные придумки» западного агентства. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Мария Захарова

«Это комментировать просто невозможно»,— сказала дипломат в комментарии агентству. По ее словам, эта «новость в кавычках» была «состряпана» для дальнейшего разжигания «русофобской, агрессивной, ненормальной риторики западноевропейцев».

Bloomberg сообщал, что послы Франции, Великобритании и Германии уведомили Москву о готовности НАТО ответить силой на нарушения воздушного пространства стран альянса. По данным агентства, дипломаты заявили, что российские самолеты будут сбивать.

19 сентября Эстония заявила о нарушении ее воздушного пространства тремя российскими истребителями МиГ-31. Минобороны РФ опровергло данные, однако страна задействовала четвертую статью устава НАТО (о консультациях с союзниками в случае угрозы безопасности). 10 сентября Польша поступила аналогично после заявления о нарушении ее воздушного пространства беспилотниками.