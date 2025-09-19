Эстония применит 4-ю статью НАТО из-за «вторжения российских МиГ-31»

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил, что страна задействует четвертую статью устава НАТО о консультации с союзниками. Ранее власти Эстонии заявили, что три российских истребителя МиГ-31 «вторглись в воздушное пространство» страны.

Фото: Kin Cheung / AP Премьер-министр Эстонии Кристен Михал

Фото: Kin Cheung / AP

«Такое нарушение совершенно неприемлемо. Правительство Эстонии запросит консультации НАТО в соответствии с четвертой статьей»,— написал господин Михал в соцсети X.

Как уточнил премьер, истребители нарушили воздушное пространство Эстонии утром 19 сентября. Представитель НАТО Элисон Харт сообщала, что альянс «немедленно отреагировал и перехватил самолеты». Глава евродипломатии Кая Каллас назвала инцидент «чрезвычайно опасной провокацией» и попыткой «испытать решимость Запада». Власти России никаких комментариев пока не давали.

10 сентября воздушное пространство Польши нарушили 19 беспилотников, сообщали власти страны. В тот же день страны НАТО применили четвертую статью устава альянса.

