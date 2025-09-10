Польша хочет начать консультации с союзниками по НАТО из-за сбитых БПЛА

Президент Польши Кароль Навроцкий обсуждает применение статьи 4 Договора о НАТО из-за нарушения беспилотниками воздушного пространства страны, передает телеканал Polsat News. Статья предусматривает консультации с союзниками при нарушении территориальной целостности одной из стран или возникновении угрозы для нее.

Господин Навроцкий заявил, что обсуждал вопрос на встрече в Бюро национальной безопасности Польши. Однако он не уточнил, приняли ли на совещании конкретное решение.

В ночь на 10 сентября оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что воздушное пространство республики нарушили беспилотники. В ответ ведомство подняло в воздух военные самолеты НАТО. По данным Polsat News, один из беспилотников ударил по жилому дому в Люблинском воеводстве. По словам премьер-министра Дональда Туска, в сторону Польши было запущено «огромное» количество БПЛА, которые принадлежат России.