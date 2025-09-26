«Для финансово устойчивых девелоперов эта мера — спасательный круг»

В России застройщики получили возможность переносить сроки ввода жилья в рамках антикризисной меры. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на пленарной сессии «Технологическое лидерство в строительной отрасли». Генеральный директор ГК «НOCTA» Сергей Григорьев считает, что такой подход направлен на стабилизацию рынка и не несет серьезных рисков для реализации проектов.

Сергей Григорьев

Фото: предоставлено автором

«Действующее законодательство в полной мере защищает интересы дольщиков: все средства находятся на эскроу-счетах и переходят застройщику только после ввода объекта. Органы власти внимательно отслеживают текущее состояние строек и оперативно реагируют на изменения, что позволяет поддерживать баланс между интересами бизнеса и участников долевого строительства.

Для дольщиков перенос срока — это всегда стресс. Однако девелоперы, реализующие проекты по ФЗ-214 с использованием эскроу-счетов, с прозрачной финансовой отчетностью, при переносе сроков с открытым объяснением причин смогут минимизировать потери доверия. Их действия будут восприняты как вынужденная, но ответственная мера в сложных экономических условиях.

В такой ситуации у потенциальных покупателей ключевым фактором при выборе застройщика станет репутация конкретной компании и динамика строительства. Доверие будет перетекать к крупным игрокам отрасли.

Также следует различать дату ввода в эксплуатацию и срок фактической выдачи ключей — дольщикам следует обращать на это внимание при покупке квартиры.

Для компаний, которые изначально были на грани срыва из-за плохого финансового планирования или неэффективного управления, перенос сроков — лишь формальная возможность отсрочить банкротство.

Для финансово устойчивых девелоперов, столкнувшихся с временными трудностями, обусловленными форс-мажорами, внешними неблагоприятными обстоятельствами (срыв цепочек поставок, проблемы с логистикой), эта мера — спасательный круг. Она дает юридическое право на отсрочку, позволяет пережить пик кризиса без формальных нарушений и штрафов, и спокойно достроить объект.

Также стоит учесть, что часть покупателей, для которых срок заселения критически важен, может отказаться от новостроек в пользу рынка вторичного жилья.

Покупатели будут предпочитать квартиры в объектах в высокой степени готовности (готовность 70% и выше), чтобы минимизировать риски. При полном информировании участников долевого строительства о причинах переноса и прогнозируемых сроках ввода, при условии продолжения строительства жилого дома, риски расторжений минимальны.

В целом подобная практика носит характер исключительно антикризисной меры, продиктованной сложившейся экономической ситуацией и необходимостью стабилизации рынка. Она позволяет сохранить баланс между продолжением строительства и защитой дольщиков, не допуская резких сбоев в отрасли. Делать ее постоянным инструментом вряд ли целесообразно, поскольку это может снизить дисциплину застройщиков и негативно сказаться на доверии покупателей. Временный формат дает возможность сгладить последствия внешних факторов, не разрушая сложившуюся систему регулирования».