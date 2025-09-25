К 180-летию РГО в Краснодаре построят парк площадью 15 гектаров

В Краснодаре планируют построить парк в честь 180-летия Русского географического общества. Новое общественное пространство разместят на пересечении улиц Командорской и Дорожной на площади почти 15 га, сообщили на пресс-конференции в Доме журналистики, где одной из спикеров выступила заместитель главы города Надежда Панаетова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Кобзева и Валерий Гончаров Фото: Марина Кобзева и Валерий Гончаров

В микрорайоне уже созданы комфортные условия для жизни: работают школы и детские сады, строится поликлиника, проектируется трамвайная линия. Госпожа Панаетова подчеркнула, что новый парк станет не только масштабным, но и актуальным, поскольку жители смогут совмещать отдых с просвещением.

Конкурс эскизных проектов объявлен среди преподавателей и студентов вузов и колледжей ЮФО. Заявки подали команды из Краснодара, Майкопа, Армавира, Севастополя, а также Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей.

В концепции парка предусмотрено создание пешеходных маршрутов, знакомящих с историей Великих географических открытий, достижениями российских путешественников и природой регионов страны. Как заявил председатель краевого отделения РГО Иван Чайка, Краснодарский край станет первым регионом, где появится тематический парк старейшей общественной организации России.

Заявки на конкурс принимаются до 9 ноября, а награждение победителей пройдет 25 ноября. Краснодарское региональное отделение РГО создано в 1946 году, в 2024-м его признали лучшим в России.

Анна Гречко