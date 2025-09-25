Рютте пообещал беспрерывные поставки американского оружия на Украину

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Украина была полностью обеспечена американским оружием, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он уверил, что постоянные поставки вооружения на Украину начнутся уже скоро. Он добавил, что военная помощь будет оплачена союзниками США по НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

Фото: Geert Vanden Wijngaert / Reuters Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

Фото: Geert Vanden Wijngaert / Reuters

«Сейчас ожидаются новые пакеты помощи. Вы увидите беспрерывный поток поставок оружия на Украину. И я думаю, вместе с санкциями и нашей целью увеличить расходы (стран НАТО.— "Ъ") на оборону до 5% (ВВП к 2035 году.— "Ъ"), это окажет давление на Россию, чтобы та уже проявила серьезность и прекратила военные действия»,— сказал господин Рютте в интервью Fox News.

Господин Рютте заявил, что Дональд Трамп также оказывает давление на Россию. Это необходимо, чтобы власти РФ продолжили переговоры об окончании военного конфликта на Украине, отметил глава альянса.

Сегодня господин Трамп назвал позором военные действия на Украине. Он обратился к президенту России Владимиру Путину и попросил его остановить боевые действия. Незадолго до этого американский президент раскритиковал российские власти за отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Он назвал Россию «бумажным тигром» и заявил, что российская экономика разваливается.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Плохая новость для Владимира Зеленского"».