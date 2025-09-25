Трамп: Путин должен остановиться

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом назвал позором военные действия на Украине. Он заявил, что только на прошлой неделе в зоне боевых действий погибли больше 7 тыс. человек. Господин Трамп призвал президента России Владимира Путина остановить военные действия.

«Это такая пустая трата человеческих жизней. Вы должны остановиться. Путин должен остановиться»,— сказал Дональд Трамп.

Незадолго до этого американский президент, выступая на 80-й сессии Генассамблеи ООН, раскритиковал российские власти за отсутствие прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Он назвал Россию «бумажным тигром» и заявил, что российская экономика разваливается. Кроме того, американский президент направил письмо странам НАТО с призывом полностью прекратить закупки российских энергоресурсов. Сегодня он попросил об этом президента Турции лично.