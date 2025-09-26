Губернатор делает четвертый заход

Александр Дрозденко официально вступил в должность губернатора Ленинградской области: это уже четвертый срок главы региона. Церемония инаугурации состоялась 25 сентября в Доме правительства региона. Александр Дрозденко принес присягу, заявил, что необходимо сделать все, чтобы Ленобласть стала регионом, в котором хочется жить, и уверил, что в ближайшую пятилетку работы меньше не будет.

Церемония началась с небольшим опозданием. На пятом этаже перед входом в зал играл оркестр. В зале, в котором проходят пленарные заседания областного парламента, рассаживались гости: депутаты, члены правительства Ленобласти и Петербурга, представители силовых структур и духовенства. Присутствовал на церемонии и Дмитрий Ялов, который на прошлой неделе ушел с должности заместителя председателя правительства 47-го региона — главы комитета экономического развития и инвестиционной деятельности. Бывшего чиновника, который возглавит один из вновь создаваемых федеральных центров по реализации нацпроектов, то и дело кто-то из гостей поздравлял с новой должностью.

«В зале присутствуют 44 депутата, кворум есть, внеочередное заседание объявляю открытым»,— начал председатель Заксобрания региона Сергей Бебенин.

Об итогах выборов, прошедших в регионе 12–14 сентября, вновь отчитался председатель областного избиркома Михаил Лебединский. Он заявил, что выборы прошли «открыто и гласно», «признаны состоявшимися и действительными», а их результаты — «легитимными». По данным избиркома, явка на голосование составила 62,84%, Александр Дрозденко набрал 84,21% голосов. Завершив отчет, Михаил Лебединский вручил народному избраннику удостоверение губернатора.

Впервые Александр Дрозденко вступил в должность губернатора в 2012 году, еще до возвращения прямых выборов глав регионов. В 2015-м он досрочно сложил полномочия, чтобы принять участие в избирательной кампании. Тогда за него проголосовали 82% жителей. В очередной раз кресло главы Ленобласти он занял в 2020 году. В марте 2025-го очередное участие Александра Дрозденко в выборах поддержал президент РФ Владимир Путин.

Следуя протоколу, Александр Дрозденко принес присягу: пообещал соблюдать Конституцию, федеральные и региональные законы, «честно и добросовестно исполнять возложенные на него обязанности, служить процветанию Ленинградской области и благополучию ее жителей». После принятия присяги Сергей Бебенин возложил на господина Дрозденко символ государственной власти — должностной знак губернатора Ленобласти. На этом официальную церемонию можно было бы и завершить, но дальше, следуя, традиции последовала череда поздравлений.

Сергей Бебенин назвал итоги выборов результатом работы главы и его команды. Спикер парламента заявил, что за последние годы область «радикально изменилась» в лучшую сторону.

«Я уверен, что следующие пять лет, следующий срок вашей работы, принесут новые победы нашему региону. Все те обещания и программы, которые были обозначены, будут приняты и реализованы. Успехов вам, в добрый путь!» — выступил с трибуны Сергей Бебенин.

Вслед за ним к микрофону спустился заместитель полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Роман Балашов, который поздравил господина Дрозденко от администрации президента, а за ним — спикер петербургского парламента Александр Бельский, который в том числе передал поздравления от губернатора Петербурга Александра Беглова. Епископ Кронштадтский Вениамин, последний в списке поздравляющих, зачитал слова от патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также вручил Александру Дрозденко икону с образом благоверного князя Александра Невского.

«Президент Владимир Путин доверил мне баллотироваться в губернаторы, и волей жителей мне вновь доверено исполнять обязанности высшего должностного лица региона,— выслушав всех, к трибуне подошел уже и сам Александр Дрозденко.— Это оценка работы всей "Команды 47", команды ленинградцев. Это серьезный аванс на ближайшие годы, и я обязан этот аванс отработать и не подвести ни жителей, ни президента. Я возглавляю Ленобласть 13 лет. За это время убедился, что невозможно одному что-то сделать или изменить, не ориентируюсь на жителей или, как мы сегодня говорим, на "Команду 47". Только дружно можно менять регион». Губернатор озвучил «народную программу» на ближайшую пятилетку — «10 шагов к мечте». Основные цели региональной власти: увеличение продолжительности жизни, рост доходов области, поддержка участников военной операции и их семей, совершенствование жилищно-коммунального хозяйства, создание комфортной городской среды, корректировка миграционной политики. «Работы меньше не будет, но я уверен: командой мы справимся»,— завершил глава региона.

Уже после инаугурации, во время пресс-конференции, Александр Дрозденко заявил, что «Команда 47» в скором времени изменится.

«Мы уже предварительно оценили ситуацию, смена в составе моих заместителей — вице-губернаторов и членов правительства — будет не менее 30%. И примерно на эту же цифру, даже чуть больше, поменяются председатели комитетов правительства. Будут внесены изменения в структуру правления регионом: переформатирован ряд комитетов и перераспределены полномочия между моими заместителями»,— объяснил господин Дрозденко.

Имен тех, кто покинет ряды команды, он не назвал. Волноваться не стоит первому заместителю председателя правительства — председателю комитета финансов Роману Маркову. Он, по заверению губернатора, останется в своем кресле, но в его подчинение перейдет комитет по тарифам. На место Дмитрия Ялова рассматривают две кандидатуры — обе из действующей команды. В состав правительства, по словам Александра Дрозденко, также войдут участники специальной военной операции: «Один из председателей комитета будет участник СВО. И еще на две ключевых должности у нас рассматриваются участники СВО».

Сам Александр Дрозденко также продолжит совмещать губернаторство с должностью председателя правительства: «Структура правительства останется прежней, мы не будем вводить должность председателя правительства».

Представителем от исполнительной власти Ленобласти в Совете Федерации останется Сергей Перминов: соответствующее распоряжение господин Дрозденко подписал сразу после церемонии. «Интриги здесь нет, все остается стабильно и спокойно»,— заверил глава региона.

Надежда Ярмула