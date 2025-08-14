Обещанной воды три года ждать

В 2026 году в Кингисеппе начнется строительство новой станции водоочистки, сообщил в рамках рабочей поездки в Кингисеппский район губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Для реализации проекта стоимостью 4,6 млрд рублей власти региона готовы создать в Кингисеппе филиал областного водоканала. Опрошенные эксперты не уверены, что проект удастся реализовать в обещанные властями три года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ход ремонтных работ на кингисеппской станции водоочистки «Сережино»

Фото: Пресс-служба губернатора Ленинградской области Ход ремонтных работ на кингисеппской станции водоочистки «Сережино»

Фото: Пресс-служба губернатора Ленинградской области

Проект строительства уже прошел экспертизу, мощность объекта составит 30 тыс. куб. м в сутки, уточнил господин Дрозденко. Стоимость оценена в 4,6 млрд рублей. «Вложим областные средства, запросим федеральное финансирование, привлечем и местное, бюджет у района крепкий. Поскольку впереди большой проект и большие расходы — создадим в Кингисеппе филиал областного водоканала. Укрепим областными кадрами. Ответственность высокая»,— заявил глава региона.

В пресс-службе правительства Ленобласти сказали «Ъ-СПб», что строительство планируется выполнить за три года. При этом финансирование предусмотрят на пять лет. Если удастся привлечь федеральное финансирование, срок выполнения работ может сократиться.

Проблема грязной воды в Кингисеппе обсуждается уже давно. К примеру, из-за многочисленных жалоб граждан на грязную воду в жилых домах Кингисеппа власти Ленобласти решили выделить 150 млн рублей из резервного фонда регионального правительства на ремонт существующей системы водоочистки города, а еще отменили взимание платы за холодное водоснабжение с 1 июня до улучшения ситуации. Поэтому обозначенным сроком в три года горожане недовольны. Как пишут пользователи в соцсетях, даже проводимые ГУП «Леноблводоканал» анализы никак не влияют на ситуацию. «Не верю этим анализам. Вода течет желтая, и запах отвратительный»,— делится одна из жительниц Лидия Рыськина.

«Если смотреть на цифры, то заявленная мощность в 30 тыс. куб. м в сутки для Кингисеппа это скорее задел на будущее, чем под нужды сегодня. Сейчас город с пригородами потребляет меньше, особенно учитывая умеренный рост населения и незначительное развитие промышленности в последние годы. В водоснабжении ошибка в сторону с запасом куда полезнее, чем хронический дефицит: строить такую станцию впритык — значит через 10–15 лет снова влезать в стройку»,— объяснила управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

Аналитики считают, что три года — реалистичный срок только при идеально работающей подрядной цепочке, беспрерывном финансировании и отсутствии форс-мажоров. Тем более что опыт региона и конкретно Кингисеппа говорит об обратном, новые очистные сооружения здесь прошли экспертизу еще в 2017-м, а до стройки дело не доходило почти десятилетие.

Как добавила госпожа Косарева, при нынешней политической воле главными рисками будут бюрократические согласования, конкурсы и смена подрядчиков, а еще поставки технологического оборудования, так как оно специфическое и часто требует длительного изготовления.

«Сроки строительства, вероятнее всего, составят не менее 3,5 года, особенно с учетом того, что для реки Луга потребуется цветопонижение»,— полагает гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров.

Стефания Барченкова, Александра Тен