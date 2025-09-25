WP: глава Пентагона экстренно созвал сотни генералов и адмиралов

Глава Пентагона Пит Хегсет приказал сотням генералов и адмиралов армии США собраться в срочном порядке на базе морской пехоты в Вирджинии на следующей неделе. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники. По их словам, причину министр обороны не указал, тем самым посеяв тревогу и смятение среди военнослужащих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Более десятка источников WP рассказали, что директива о срочной встрече была разослана практически всем офицерам в ранге бригадного генерала и выше, включая командующих в зонах конфликта по всему миру. Последние также обязаны лично приехать на собрание. Собеседники газеты отметили, что прежде подобных прецедентов не было.

Приказ о срочной встрече вызвал обеспокоенность на фоне планов Пита Хегсета по реформации структуры Пентагона. Так, он уже объявил о намерении сократить число генералов и адмиралов минимум на 20% и уволил без объяснения причин нескольких высокопоставленных командиров, включая директора Разведывательного управления Минобороны, вице-адмирала Нэнси Лакор.

Лусине Баласян