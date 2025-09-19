Сенат США отклонил законопроект о финансировании работы правительства

Сенат США не принял законопроект о финансировании федеральных ведомств до 21 ноября. Трансляцию заседания вел Forbes.

За принятие документа проголосовали 44 сенатора, против выступили 48. Для одобрения законопроекта требуется 60 голосов «за». Среди республиканцев против выступили два сенатора. Из числа демократов в поддержку документа проголосовал один парламентарий. Ранее документ одобрила Палата представителей 217 голосами «за» и 212 «против».

Если Палата представителей и Сенат не смогут принять документ, правительство прекратит работу 1 октября, когда начнется новый финансовый год. В случае шатдауна пограничная, почтовая и социальная службы продолжат работу, но госслужащие, включая военнослужащих, останутся без зарплаты.