Кубано-кубинский джаз, Ирина Дубцова и сказка для взрослых

В пятницу, субботу и воскресенье в Краснодаре ожидается насыщенная развлекательная и культурная программа. В Sgt. Pepper’s Bar пройдут концерты современных исполнителей. В театрах краевого центра состоятся постановки на любой вкус. Главные события — в афише «Ъ-Кубань».

Участник джаз-бэнда Bubamara Александр Каштанов

Какие концерты посетить

26 сентября в 19:00 в Центральном концертном зале состоится сольный концерт поп-исполнительницы Ирины Дубцовой. В программе — знаменитые композиции и новые песни исполнительницы и композитора, неоднократного лауреата премии «Муз-ТВ» и «Золотого Граммофона».

Стоимость билетов — от 2500 руб. (12+)

26 сентября в 19:00 в Sgt. Pepper’s Bar выступит Гнилаялирика. В программе сольного концерта популярные композиции исполнителя и новый альбом в жанре рок-музыки, альтернативы, хип-хопа и рэпа.

Стоимость билетов — от 1700 руб. (12+)

26 сентября в 21:30 в Sgt. Pepper’s Bar группа A-One Band исполнит более 27 популярных композиций таких групп, как «Ария», «Кино», Nautilus Pompilius, «Агата Кристи», «Король и Шут», «Смысловые Галлюцинации» и другие.

Стоимость билетов — от 700 руб. (18+)

27 сентября в 14:00 в Центральном концертном зале состоится детский концерт, зрителям представят выступление группы симфонического оркестра с интерактивной программой. Дирижер, выступающий в роли ведущего, расскажет истории создания семейства струнно-смычковых инструментов. Каждый инструмент будет представлен в виде сольного номера, прозвучат произведения мировых классиков.

Стоимость билетов — от 350 руб. (6+)

27 сентября в 19:00 в Sgt. Pepper’s Bar выступит поп-исполнитель Даниил Ким. Он представит знаменитые композиции и новые песни. Мероприятие обещает слушателям атмосферный и глубоко эмоциональный вечер.

Стоимость билетов — от 1200 руб. (12+)

27 сентября в 19:00 в Муниципальном концертном зале Краснодара состоится выступление участников Камерного ансамбля «Неоклассика». Музыканты исполнят знаменитые произведения Людовико Эйнауди, Макса Рихтера и Яна Тирсена. Зрителей ожидает игра на скрипке, альте, виолончели, контрабасе и фортепиано.

Стоимость билетов — от 550 руб. (12+)

27 сентября в 19:00 в Sgt. Pepper’s Bar выступит инди-исполнитель Soltwine, который представит публике все свои знаменитые композиции. Дополнительно для фанатов будет организована встреча и фотосессия с артистом — Meet & Greet.

Стоимость билета — от 1300 руб. (16+)

27 сентября в 21:30 в Sgt. Pepper’s Bar запланирован рок-концерт группы LAVV под названием «Верни мне мой 2000-й любой!». Артисты исполнят знаменитые песни Animal Jazz, Papa Roach, Katy Perry, Blink 182, Three Days Grace, 30STM, Linkin Park, «Стигмата», Deftones, Lady Gaga и другие хиты начала века.

Стоимость билета — от 800 руб. (18+)

28 сентября в Муниципальном концертном зале пройдет детский концерт — «Теремок». Камерный состав Кубанского симфонического оркестра покажет малышам сказку «Теремок» о Мышке, Лягушке, Ежике и Петушке.

Стоимость билетов — от 500 руб. (0+)

28 сентября в 17:00 во Дворце искусств «Премьера» состоится открытие сезона «Кубано-кубинский джаз» в исполнении оркестра Ильи Филиппова. Музыканты исполнят композиции кубинских и бразильских авторов, представителей других стран Западного полушария. Прозвучат произведения Артуро Сандоваля, Бобби Мартинеза, Чучо Вальдеса, а также латиноамериканские мелодии, хиты Мигеля Бланко, Гордона Гудвина, Майлса Дэвиса и других классиков.

Стоимость билетов — от 500 руб. (12+)

Какие спектакли посмотреть

26 сентября в 18:30 в Театре драмы им. М. Горького состоится спектакль «Бесприданница», в котором расскажут историю Ларисы Огудаловой — завидной невесты, разорившейся и нуждающейся в выгодной для нее партии. Спектакль пронизан драматизмом и глубокой эмпатией к литературной героине А. Н. Островского, чья душа остается непонятой и неуслышанной.

Стоимость билетов — от 400 руб. (16+)

26 сентября в 18:30 в частном краснодарском театре Veritas состоится показ спектакля «Три товарища». Постановка расскажет о боли поколения. О свете, который каждый обретает в людях, встречающихся на пути в тот самый момент, когда надежды обрести себя не осталось.

Стоимость билетов — от 1100 руб. (12+)

26, 27 и 28 сентября в театре «Мой» покажут комедийный спектакль «Олд-Сейбрук». Зрителям представят пикантный абсурд по пьесе Вуди Аллена. История, начинающаяся как типичная комедия о супружеской измене, превращается в парадоксальное действо, способное запутать даже самого искушенного зрителя.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (18+)

26 сентября в 16:00 в Театре кукол состоится спектакль театра «Каменный гость», вдохновленный Карнавалом и Испанией, представляет зрителям Дона Гуана, который движим не злобой, а страстью. Именно это чувство определяет его поступки и действия. Трагедия раскрывается через комические ситуации, где ирония и юмор переплетаются с философскими размышлениями, подкрепленными гениальными поэтическими строками.

Стоимость билетов — от 700 руб. (16+)

26 и 28 сентября в Доме мецената покажут театрализованную лекцию под названием «Русалка». Она расскажет о мифологических существах в культуре, их зарождении и трансформации, о русалках. Ведущим будет историк и искусствовед, в мир иммерсивного театрализованного представления зрителей погрузят актеры.

Стоимость билетов — от 2500 руб. (16+)

26 сентября в «Одном театре» состоится спектакль «Правда». Это драматическая история о любовном четырехугольнике, в который попадают две семейные пары — Мишель и Лоранс, Поль и Алиса.

Стоимость билетов — от 900 руб. (18+)

26, 27 и 28 сентября в Молодежном театре покажут музыкальный спектакль «Помни». Его основой станет бессмертная поэма Роберта Рождественского «Реквием». В спектакль-посвящение вошли песни легендарного композитора Микаэля Таривердиева. Аранжировщик Михаил Баланов и оркестр Ильи Филиппова участвовали в создании музыкального материала.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (12+)

27 сентября в 11:00 и 14:00 состоится кукольный детский спектакль под названием «Кот в сапогах». Актеры покажут историю о том, как три брата получили наследство от отца, однако потратили они его несправедливо: старший захватил мельницу, средний — осла, а младшего прогнали прочь и вдогонку кинули кота.

Стоимость билетов — от 500 руб. (0+)

27 сентября в 17:00 в Театре драмы им. М. Горького зрителям представят спектакль «Евгений Онегин» по одноименному произведению А.С. Пушкина. Главный герой отправляется в деревню, чтобы получить наследство своего дяди, надеясь, что перемена обстановки поможет ему избавиться от тоски, вызванной светской жизнью. В деревне он знакомится с молодым и пылким Владимиром Ленским, но не способен оценить ни его дружбу, ни искреннюю любовь Татьяны Лариной.

Стоимость билетов — от 500 руб. (16+)

27 сентября в 18:00 в театре «Артист» покажут спектакль «Маугли». В этой яркой постановке маленькие зрители познакомятся с захватывающей историей о дружбе, взрослении и поиске своего пути. Актеры воплотят образы грациозной пантеры Багиры, мудрого медведя Балу, коварного тигра Шер-Хана и других обитателей джунглей, создавая на сцене живой и впечатляющий мир дикой природы.

Стоимость билетов — от 500 руб. (0+)

27 и 28 сентября в театре «Свои» состоится показ трагикомедии «Две дамочки в сторону севера». История повествует о двух сестрах, которые переживают огромную утрату — смерть своей матери. Их путешествие к месту захоронения ее праха становится символом их жизненного пути.

Стоимость билетов — от 1600 руб. (18+)

27 сентября в 20:30 в «Одном театре» представят драматическую постановку «Затворник и шестипалый». Сказка для взрослых, вдохновленная повестью Виктора Пелевина. Стремление выйти за пределы повседневной рутины может привести к неожиданным результатам. Основная цель спектакля — пробудить воображение в себе и в зрителях.

Стоимость билетов — от 900 руб. (16+)

27 сентября в 19:00 в театре Veritas зрителям покажут драматический спектакль «Ягиня. Сказание не о любви». Главная героиня Ягиня, несмотря на предначертанную судьбу, полюбила бога Велеса. Их чувства, чистые и взаимные, оказались под запретом из-за сложных переплетений судеб. В этой истории возникает вопрос: что сильнее — человеческие эмоции или воля высших сил? Этот спектакль — сказание не о любви, а о борьбе за право любить.

Стоимость билетов — от 1200 руб. (16+)

27 сентября в 20:00 в Доме мецената состоится показ иммерсивного театра под названием «Айседора и Есенин». Это история о любви, жизни и смерти двух выдающихся личностей XX века — Сергея Есенина и Айседоры Дункан. Действие происходит в Доме с многовековой историей, где каждый уголок наполнен антиквариатом и атмосферой своего времени. Помимо самого действа, зрителей ожидает вечеринка 1921-го года, где каждый станет непосредственным участником происходящего.

Стоимость билетов — от 2500 руб. (16+)

27 сентября в 17:00 в Театре Защитника Отечества покажут комедийную постановку «Тартюф». Это увлекательная история о ловком авантюристе, который сумел убедить целую семью в своей святости и безупречности. Она наполнена тонким юмором и удивительной легкостью.

Стоимость билетов — от 700 руб. (16+)

28 сентября в 11:00 и 14:00 в Театре кукол состоится показ спектакля «Вокруг света за 60 минут». Маленькие зрители смогут отправиться в увлекательное путешествие по разным континентам и странам всего за один час. Зрители побывают в загадочной Японии, заснеженной Антарктиде, жаркой Индии, древнем Египте, экзотической Мексике и далекой Австралии.

Стоимость билетов — от 500 руб. (6+)

28 сентября в 17:00 в Театре драмы им. М. Горького зрителям представят трагикомедию «Горе от ума», поставленную по одноименному произведению А. С. Грибоедова. Александр Чацкий, вернувшись из Европы, не вписывается в привычные рамки поведения: он говорит правду в лицо, не боится спорить со старшими, не стремится к чинам через услужливость и верит в искреннюю любовь. Общество, основанное на консервативных и лживых принципах, не может подчинить себе Чацкого.

Стоимость билетов — от 400 руб. (12+)

28 сентября в 20:30 в «Одном театре» покажут постановку под названием «Пахлава глупости» по рассказам Николая Канивецкого «Контрабандный чай» и «Гуси с того света». Сатирическое изображение человеческих недостатков. Яркий кубанский говор, живые образы персонажей и авторская музыка раскрывают жизнь во всей ее многогранности: в простодушии и глупости, в доброте и коварстве, в стыде и гордости, в жадности и великодушии.

Стоимость билетов — от 900 руб. (16+)

28 сентября в 19:00 в Театре ТМИН состоится показ мелодрамы «Рудольфио» по одноимённому рассказу В. Г. Распутина. История рассказывает о первой любви юной, шестнадцатилетней девушки Ио к взрослому и женатому мужчине по имени Рудольф.

Стоимость билетов — от 700 руб. (16+)

28 сентября в 16:00 в Театре ТМИН покажут детский спектакль «Отпуск Бабы Яги». Это веселая, музыкальная и яркая постановка, которая заставит взрослых и детей искренне смеяться.

Стоимость билетов — от 600 руб. (6+)

Что смотреть в кино

В краснодарских кинотеатрах продолжается показ первого хоррор-фильма французского режиссера Люка Бессона — «Дракула». Он снят по мотивам культового готического романа Брэма Стокера. Сюжет рассказывает о жизни Влада II, графа Дракулы, и его стремлении воскресить умершую жену. Спустя 400 лет он встречает возлюбленную вновь, теперь в образе юной Мины.

Стоимость билетов — от 400 руб. (18+)

Также в прокате «Август» — история об августе 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Советские войска переходят государственную границу, война поворачивает вспять. Удар в спину наступающей армии способен сорвать ее продвижение. Только контрразведчики СМЕРШ могут предотвратить нападение.

Стоимость билетов — от 350 руб. (16+)

Для детей в кинотеатрах показывают «Зверопоезд». Животные оказываются в ловушке на стремительно движущемся поезде. Чтобы избежать гибели, им необходимо проникнуть в кабину машиниста.

Стоимость билетов — от 480 руб. (6+)

В кинотеатрах также начался показ боевика под названием «Альтер». В постапокалиптическом мире, где богатство и нищета достигли крайних пределов, гениальный изобретатель, столкнувшийся с физическими ограничениями, бросает вызов власть имущим. Главную роль в этом захватывающем повествовании исполняет звезда «Гарри Поттера» Том Фелтон.

Стоимость билетов — от 350 руб. (12+)

Куда сходить еще

28 сентября в 20:00 в баре «Оборотень» состоится шоу «Южная импровизация». Импровизаторы устраивают юмористическое представление в реальном времени. Зрители из зала предлагают темы и ситуации для шоу.

Стоимость билетов — от 500 руб. (18+)

Для культурного просвещения подойдет выставка естественных наук — «Природа и экология Кубани». Она будет проводиться 26, 27 и 28 сентября в Музее-заповеднике им. Фелицына. В экспозиции появился новый раздел «Каменная летопись Кубани». Особое внимание привлекает уникальный череп ископаемого фанагорийского слона, которому около 2 млн лет. Это единственная подобная находка в мире.

Стоимость билетов — от 150 руб. (0+)

27 сентября в 19:00 в Центральном концертном зале состоится «Женский стендап». Комики проекта не ограничивают себя в темах. Авторы открыто будут обсуждать то, что их не устраивает, и делать это с юмором. Девушки в своих работах забавно и откровенно высмеивают стереотипные представления о женщинах и семейной жизни.

Стоимость билетов — от 4000 тыс. руб. (18+)

28 сентября в 14:00 в Баскет-холле пройдет баскетбольный матч «Локомотив-Кубань» против «Уралмаша». Зрителей ожидает спортивное противостояние двух ведущих команд России.

Стоимость билетов — от 300 руб. (0+)

