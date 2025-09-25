Спектакль «Самая-самая», Михаил Шуфутинский и матч «Сочи — СКА»

В предстоящие пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Сочи смогут вспомнить о третьем сентября вместе с Михаилом Шуфутинским и поболеть за любимую команду на хоккейном матче. А еще сходить на спектакль, главную роль в котором исполнила Ирина Алфёрова. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Певец Михаил Шуфутинский

Где послушать музыку

26 сентября в 20:00 в Центре национальных культур (Лазаревское) состоится концерт «Джаз и хиты ХХ века». В нем примут участие профессиональные музыканты, среди которых джазовая певица, солистка Государственного эстрадно-симфонического оркестра Ирина Бабичева.

Стоимость билета — от 1300 руб. (6+)

27 сентября в 19:00 в концертном зале «Фестивальный» пройдет концерт шансонье Михаила Шуфутинского. Прозвучат такие хиты, как «Третье сентября», «Еврейский портной», «Наколочка», «Марджанджи», «Соло», «Сгорая плачут свечи» и многие другие. «Оркестр, балет, сам артист и атмосфера концерта отправят нас в путешествие по удивительному миру легендарного талантливого человека»,— обещают организаторы.

Стоимость билета — от 4000 руб. (12+)

Какие спектакли посетить

26 сентября в 20:00 в концертном зале санатория «Южное взморье» покажут спектакль «Самая-самая» по одноименной пьесе французского драматурга Франсуазы Дорен. В главной роли — народная артистка РФ Ирина Алфёрова. «Это спектакль о любви, о том, что каждый из нас для кого-то всегда “самый-самый”. Роксана и Матье — неожиданно встречаются в парижском метро и, глядя друг другу в глаза, понимают, что все их совместное прошлое — редкая история любви»,— сказано в описании. Театр-постановщик — Современный театр антрепризы. Режиссер — Игорь Бочкин.

Стоимость билета — от 1500 руб. (16+)

27 сентября в 19:00 на сцене Зимнего театра состоится спектакль «Примадонны». Это комедия с переодеваниями в постановке болгарского режиссера. «Обаятельная старушка-миллионерша разыскивает двух потерявшихся в детстве племянниц, чтобы оставить им в наследство свои миллионы. Пока не установлены личности настоящих родственниц, в дело вступают два молодых безработных красавчика-актера, ради денег готовые даже на перевоплощение в девушек. Но эта игра будет стоить свеч только до тех пор, пока в дело не вмешается настоящая любовь»,— сказано в аннотации. Театр-постановщик — Ростовский театр драмы им. Горького. Режиссер — Богдан Петканин.

Стоимость билета — от 700 руб. (16+)

28 сентября в 19:00 в Зимнем театре покажут постановку «Заходите, раз пришли» по рассказам Василия Шукшина. Спектакль «соткан» из рассказов «Сельские жители», «Степкина любовь», «Микроскоп», «Мой зять украл машину дров», «Степан», «Сапожки». Театр-постановщик — Ростовский театр драмы им. Горького. Режиссер — Геннадий Шапошников.

Стоимость билета — от 700 руб. (12+)

28 сентября в 20:00 в Центре национальных культур (Лазаревское) состоится музыкально-драматический спектакль «Признание». «События разворачиваются в начале 20 века, на фоне катастрофы планетарного масштаба. Это история человека, жизнь и судьба которого тесно переплетаются с судьбой Российской империи, и трагедия его личности также сопоставима с мировым катаклизмом»,— сказано в описании. Театр-постановщик — Современный театр антрепризы. Режиссер — Александр Балуев. Композитор — Глеб Матвейчук.

Стоимость билета — от 1500 руб. (16+)

Что смотреть в кино

26, 27 и 28 сентября в «Кино Море Молл», City Stars (Адлер), «City Stars Олимп» и «Юбилейном» состоится премьера фильма «Август» с Сергеем Безруковым и Никитой Кологривым. «Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье, недавно освобожденная территория — особая зона, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно-диверсионные группы. Советские войска переходят государственную границу, война поворачивает вспять. Помешать этому может удар в спину наступающей армии. Предотвратить нападение могут только контрразведчики СМЕРШ»,— сказано в описании. Режиссеры — Никита Высоцкий и Илья Лебедев.

Стоимость билетов — от 300 руб. (16+)

Куда сходить еще

27 сентября в 17:00 во дворце спорта «Большой» хоккейный клуб «Сочи» сразится с питерской командой «СКА».

Стоимость билета — от 800 руб. (0+)

27 сентября в 20:00 на концертной площадке Red Buffet пройдет шоу «Питерский Stand-up», в рамках которого выступит финалист двух сезонов телепроекта «Открытый микрофон» на ТНТ Влад Васильев и победитель телепроекта «Русские не смеются» на СТC Роман Романив.

Стоимость билета — от 599 руб. (18+)

