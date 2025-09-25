Azur air возобновила рейсы из Краснодара в Анталью
Авиакомпания Azur air совершила первый прямой рейс из Краснодара в Анталью 25 сентября 2025 года после трехлетнего перерыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Полеты выполняются на самолетах Boeing 757-200, которые могут вмещать 238 пассажиров в экономклассе. Согласно планам, рейсы будут выполняться трижды в неделю — по средам, субботам и воскресеньям.
Ранее авиакомпания объявила о запуске рейсов из Краснодара в Анталью с 24 сентября, и, несмотря на небольшие изменения в графике, пассажиры теперь могут планировать поездки в Турцию с удобными условиями.