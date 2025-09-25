«Энергосбыт плюс» намерен подать иск о банкротстве «дочки» «Облкоммунэнерго»

Компания «Энергосбыт Плюс» (структура холдинга «Т Плюс») намерена обратиться в Арбитражный суд с исковым заявлением о банкротстве АО «Объединенная теплоснабжающая компания» (ОТСК, дочерняя компания «Облкоммунэнерго»). Информация об этом появилась 19 сентября на портале «Федресурс».

Согласно данным портала, в 2025 году различные компании четыре раза заявляли о намерении подать в суд на банкротство ОТСК. Подобные заявления подавались и ранее. Согласно картотеки Арбитражного суда Свердловской области, с ноября 2024 года рассматривается иск о банкротстве ОТСК, поданный ООО «Каменскэнергоинсветс». Как указано в сервисе Kartoteka.ru, по итогу 2024 года выручка ОТСК составила 1,4 млрд руб., но при этом зафиксирован чистый убыток.

Напомним, на этой неделе и.о. генерального директора ОТСК Артем Носков и бывший руководитель компании Антон Боликов были задержаны в качестве подозреваемых по делу о мошенничестве. 24 сентября суд продлил им срок задержания. В этот же день суд арестовал совладельца «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва и председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяну Черных. Они обвиняются в мошенничестве. Параллельно в Ленинском райсуде Екатеринбурга рассматривается иск Генпрокуратуры РФ об изъятии активов у бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва.

Мария Игнатова