Starbucks сократит 900 сотрудников и закроет более ста кофеен

Американская сеть кофеен Starbucks сообщила о сокращении 900 офисных сотрудников. В феврале компания уже проводила сокращения офисных сотрудников — тогда было уволено 1,1 тыс. человек.

Starbucks также планирует уменьшить число своих кофеен в Северной Америке на 1%. По подсчетам CNBC, сейчас у нее 11,4 тыс. заведений в этом регионе, то есть планируется закрыть более 100 из них.

Это часть более широкого плана по сокращению издержек на $1 млрд и общей реструктуризации компании в рамках программы «Обратно к прежнему Starbucks». План был представлен генеральным директором компании Брайаном Никколом.

В последнее время Starbucks сталкивается с трудностями — так, в течение шести кварталов сопоставимые продажи (то есть продажи без учета новых кофеен) падают. В третьем квартале текущего финансового года чистая прибыль компании рухнула на 47%. Акции Starbucks за последний год подешевели почти на 12%.

Яна Рождественская