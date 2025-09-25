В Сочи 1 октября проверят системы оповещения населения

В Сочи 1 октября пройдет плановая проверка систем оповещения. В 10:30 во всех районах города будут включены технические средства оповещения, после чего жителям передадут проверочные сигналы и информацию, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

С 10:40 специальное сообщение прозвучит по радио и телевидению. Его можно будет услышать на цифровых каналах Первый, «Россия 1», Матч ТВ, НТВ, Пятый, «Россия Культура», «Россия 24», «Карусель», ОТР, ТВЦ, а также в эфире «Радио России».

Звуковой сигнал в виде сирены является предупреждением об опасности и обозначает команду «Внимание всем!». В этот момент во время проверки рекомендуется сохранять спокойствие, оставаться дома или на рабочем месте, включить радио или телевизор и прослушать передаваемое сообщение.

Днем ранее, 24 сентября, приблизительно в 16:00 в Сочи была получена информация о возможной атаке с применением беспилотных катеров. По решению оперативного штаба началась эвакуация граждан, находившихся в прибрежной зоне. В городе были задействованы системы оповещения и противодействия.

Градоначальник Андрей Прошунин сообщил, что городские службы переведены в режим повышенной готовности, а их действия координировал штаб. Горожанам и туристам рекомендовали оставаться в помещениях без окон, а тем, кто находился у воды,— незамедлительно укрыться в безопасных зонах.

Власти также напомнили о запрете на съемку и публикацию материалов, демонстрирующих работу спецслужб. Для экстренных обращений был указан единый номер 112.

25 сентября оперативный штаб сообщил об окончании проверок, полной ликвидации угрозы и возобновлении работы пляжей в штатном режиме.

Мария Удовик