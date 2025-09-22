Евгения Ламонова стала сенатором от Курской области

Губернатор Курской области Александр Хинштейн наделил полномочиями сенатора от региона в Совет Федерации РФ олимпийскую чемпионку и депутата облдумы Евгению Ламонову. Об этом сообщил сам господин Хинштейн в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран сенатор от Курской области Евгения Ламонова

Фото: из Telegram-канала губернатора Курской области Александра Хинштейна сенатор от Курской области Евгения Ламонова

Фото: из Telegram-канала губернатора Курской области Александра Хинштейна

По словам губернатора, госпожа Ламонова «имеет большой управленческий опыт». В частности, она возглавляла облкомитет по спорту, работала в «Школе высшего спортивного мастерства», руководит профильным комитетом в Курской облдуме, параллельно с этим возглавляет детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва по фехтованию, а также координирует партпроект «Единой России» «Детский спорт» в регионе.

В Курской облдуме сообщили, что решение о сложении полномочий депутата Евгенией Ламоновой принято.

В июле Александр Хинштейн представил кандидатов в сенаторы от Курской области. В список, помимо госпожи Ламоновой, вошли командир добровольческого формирования «Барс-Курск», генерал-майор Игорь Чечулин и гендиректор НПО «Электроагрегат» Николай Шевченко. Источники «Ъ-Черноземье» в региональной власти называли Евгению Ламонову наиболее вероятным кандидатом на пост сенатора от Курской области.

Егор Якимов