Александр Калинич принял участие в работе Совета Ассоциации банков России

На полях XXII Международного банковского форума в Сочи состоялось заседание Совета Ассоциации банков России. Члены Совета, представители Банка России и МВД обсудили готовящийся Минцифры второй пакет законодательных поправок, направленных на противодействие телефонным и интернет-мошенникам. В работе Совета принял участие председатель Правления Банка «Кубань Кредит» Александр Калинич.

Одной из важных мер предложенного пакета поправок является ограничение числа банковских карт на человека. Руководители банков и представители регулятора озвучили свои позиции по поводу оптимального лимита. Кроме того, банки подтвердили готовность компенсировать клиентам ущерб от действий мошенников в тех случаях, когда непосредственно сотрудники кредитной организации нарушили антифрод-процедуры и не провели необходимых проверок. По мнению лидеров отрасли, телекоммуникационные компании также должны нести материальную ответственность в случае, если они пропустили мошеннический звонок.

Участники заседания рассмотрели вопросы обработки персональных данных и их передачи в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также связанные с этим риски. Также обсуждались темы блокировки счетов и расширения взаимодействия с профильными госорганами для защиты граждан от мошенников.

— «Кубань Кредит» непрерывно совершенствует системы безопасности и методы противодействия кибермошенникам, чтобы клиенты могли пользоваться всеми продуктами и услугами банка без рисков,— отметил Александр Калинич.— Комплексный подход позволяет нам предотвращать большинство попыток мошенничества на этапе контрольных процедур.

XXII Международный банковский форум проходит с 24 по 27 сентября в Сочи. В ежегодном мероприятии принимают участие руководители Банка России, федеральных министерств и ведомств, члены Совета Федерации и депутаты Госдумы, топ-менеджеры банков, представители компаний финансового и ИТ-рынка. «Кубань Кредит» традиционно выступает в качестве генерального спонсора форума.

