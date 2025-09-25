Жизнь дороже

С начала 2025 года в горах Сочи и Адыгеи было спасено 19 туристов — в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличение интереса к горному туризму сопровождается ростом ЧП в горах. Становятся больше и затраты на спасработы. По оценкам опрошенных «Ъ-Кубань» экспертов, стоимость одной спасательной операции с использованием вертолета может превысить 1 млн руб.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

С начала 2025 года спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России по Сочи (ЮРПСО) 17 раз вылетали на поиск и эвакуацию пропавших в горах туристов. По данным на 18 сентября, вертолетами Ка-32 и Ми-8 МЧС России спасено 19 человек (среди них один ребенок), привлечено 88 спасателей. Такие данные «Ъ-Кубань» привели в пресс-службе ведомства. Однако подсчитать общую стоимость затрат на спасательные работы там не смогли.

Как отметили представители ЮРПСО, в основном искали потерявшихся и травмированных туристов в горах Сочи: хребты Аибга и Ачишхо, горное озеро Кардывач, Черкесский перевал, а также в горно-лесной местности Республики Адыгеи: горы Тхач, хребет Бамбак, Фишт-Оштеновский массив.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество спасательных вылетов увеличилось почти в два раза. По данным ЮРПСО по Сочи на 18 сентября 2024 года, на поиск и эвакуацию пропавших в горах туристов спасатели вылетали девять раз, было спасено девять человек, привлекались 42 спасателя.

Как считает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и генеральный директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин, интерес к горному туризму увеличивается в различных возрастных категориях, и это сопровождается ростом происшествий в горах.

Большая часть чрезвычайных ситуаций очень разнообразна и слабо просчитывается экономически, отмечают в пресс-службе региональной общественной организации «Федерация альпинизма Краснодарского края». В системе учитывается, например, пробег транспорта, наработка часов специнструмента, расход ГСМ, ремонтные работы, запчасти, командировочные расходы, списание оборудования и снаряжения, вышедшего из строя в процессе работы на ЧС. Учитываются часы работы спасателя в особых условиях и средствах защиты и соответственно оплата за них. Но большая часть этих данных носит нелинейную характеристику. По ним нецелесообразно определять ресурс, износ оборудования и техники, и поэтому просчитать среднюю стоимость выезда маловероятно, прокомментировали изданию в федерации альпинизма региона.

Как считает Сергей Ромашкин, стоимость зависит от количества участников поисково-спасательной операции, задействованных средств и длительности самой операция. Если эта операция в пределах двух дней, с участием трех человек и использованием автомобилей, то, по оценкам господина Ромашкина, она может стоить 30–50 тыс. руб.

Самые дорогие — операции с использованием вертолета. По данным Сергея Ромашкина, час работы вертолета стоит порядка 200 тыс. руб. Если поиски длятся много часов или требуется эвакуация с помощью вертолета там, где по-другому невозможно спустить туриста с горы, то такая операция может обойтись в 1 млн руб. и больше, считает собеседник «Ъ-Кубань».

Как отмечает вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» (АТА) Алексан Мкртчян, бывает так, что используются сразу несколько спасательных вертолетов, а также участвуют профессиональные альпинисты, скалолазы со специальным оснащением. Иногда нужно отправлять бригаду врачей с медоборудованием для перевозки лежачего нетранспортабельного человека. Стоимость спасательной операции в таких случаях эксперт оценил в несколько миллионов рублей.

Поисковые операции могут проводиться не только в горах. «Представим себе, что человек просто купается вдоль берега на матрасе. Пошел погонный ветер, поднялась волна, и туриста угнало на 2–3 км, а то и на 6 км в море. Здесь уже понадобятся не только вертолеты, но и спасательные катера, а поиски могут затянуться не на 2–3 часа, а на 2–3 дня»,— привел пример господин Мкртчян.

Как отмечают туроператоры, туристы редко используют страхование от несчастных случаев, с дополнительным риском «горные лыжи» или «сноубординг» и включенной опцией «расходы на организацию и проведение поисково-спасательных операций».

По словам руководителя блока медицинского страхования Краснодарского филиала компании «АльфаСтрахование» Антона Ионцева, стоимость полиса зависит от программы страхования, длительности пребывания на горнолыжном курорте и начинается от 300 руб. Собеседник издания поделился данными о крупных выплатах компании при несчастных случаях на Эльбрусе. Застрахованный сорвался со склона, было подозрение на черепно-мозговую травму. Потребовалась эвакуация вертолетом в лечебно-профилактическое учреждение, где после обследований был поставлен диагноз — сотрясение головного мозга. За эвакуацию вертолетом с горы в лечебное учреждение страховая компания заплатила 900 тыс. руб. плюс медицинские расходы 11,6 тыс. руб., рассказал Антон Ионцев. В другом случае за эвакуацию туриста с «острым животом» вертолетом с горы компания заплатила 954 тыс. руб.

«Многие туристы переносят свой опыт равнинных походов или просто вылазок на шашлыки в горную часть и сталкиваются со сложностями: переменчивой погодой, низкой температурой, перебоями со связью. В этом случае важна пропаганда правильного поведения в горах»,— подытожил Сергей Ромашкин.

Андрей Пугачев