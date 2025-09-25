Две кубанские компании вошли в список Forbes по чистой прибыли

Две компании из Краснодарского края попали в топ-100 крупнейших российских фирм по чистой прибыли за 2024 год по версии Forbes.

АО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р» из Новороссийска заняло 24-е место с чистой прибылью 89,1 млрд руб. по итогам 2024 года. Консорциум занимается транспортировкой нефти из Казахстана и России на экспорт через морской терминал в Новороссийске.

ПАО «Магнит» расположилось на 48-й позиции, получив 44,3 млрд руб. чистой прибыли в 2024 году. Это меньше результата 2023 года, когда ритейлер заработал 58,7 млрд руб. и занимал 43-е место. Сеть основал краснодарский предприниматель Сергей Галицкий в 1994 году. В 2018 году он покинул компанию, продав 29,1% акций группе ВТБ.

Согласно данным Forbes, общая прибыль всех участников рейтинга сократилась на 0,5%, до 13,2 трлн руб. В список 2025 года включили 26 новых компаний, среди которых Wildberries и «Вкусно — и точка».

Алина Зорина