В Самарской области на АЗС самообслуживания наблюдается дефицит бензина АИ-92

В Самарской области на автозаправках без операторов фиксируется дефицит бензина АИ-92. В этом убедился корреспондент «Ъ-Волга».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С 25 сентября 2025 года сеть автозаправочных станций «ОЛВИ» прекратила продажу бензина АИ-92 из-за перебоев с поставками топлива. Глава Самарской области Вячеслав Федорищев призвал жителей региона не покупать бензин про запас, отметив, что вопрос с поставками топлива будет урегулирован.

Ранее сообщалось, что число продающих бензин АЗС в условиях перебоев с поставками топлива в России сократилось на 2,6% с конца июля.

Евгений Чернов