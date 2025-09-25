Сеть АЗС «ОЛВИ» приостановила продажу бензина АИ-92

С 25 сентября 2025 года сеть автозаправочных станций «ОЛВИ» временно прекратит продажу бензина АИ-92 из-за перебоев с поставками топлива. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В компании заверили, что делают все возможное для быстрого урегулирования ситуации и восстановления работы. Остальные виды топлива будут доступны для покупателей.

На территории Самарской области расположено более 30 АЗС «ОЛВИ».

Ранее сообщалось, что число продающих бензин АЗС в условиях перебоев с поставками топлива в России сократилось на 2,6% с конца июля.

Андрей Сазонов