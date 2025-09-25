Губернатор Федорищев призвал самарцев не покупать бензин впрок

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в Max прокомментировал ситуацию с приостановкой продажи бензина АИ-92 в сети АЗС «ОЛВИ». Губернатор призвал жителей региона не покупать бензин про запас.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Сегодня все виды топлива в регионе есть — достаточно приехать на заправочные станции представителей крупнейших поставщиков топлива. Есть вопросы по небольшим АЗС. Работаем во взаимодействии с федеральными службами»,— отметил глава региона.

По словам губернатора, вопрос с поставками топлива будет урегулирован.

Андрей Сазонов