Аэрокурьеры испытают в небе над Нижегородской областью в конце сентября

Межрайонные испытания аэрокурьеров пройдут в небе над Нижегородской областью 25–29 сентября. Беспилотники будут доставлять продукты и товары для дома от улицы Баграмяна в Нижнем Новгороде до улицы Луначарского на Бору, сообщили в АНО «Горький Тех».

Аппараты оснащены аэронавигационным оборудованием и огнями безопасности, которые будут видны жителям с земли, рассказали в компании.

Испытания проводятся в рамках экспериментального правового режима. Ранее беспилотники тестировали в регионе для нужд сельского хозяйства, доставки лекарств, обнаружения лесных пожаров.

Елена Ковалева