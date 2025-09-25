Аэрокурьеры испытают в небе над Нижегородской областью в конце сентября
Межрайонные испытания аэрокурьеров пройдут в небе над Нижегородской областью 25–29 сентября. Беспилотники будут доставлять продукты и товары для дома от улицы Баграмяна в Нижнем Новгороде до улицы Луначарского на Бору, сообщили в АНО «Горький Тех».
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
Аппараты оснащены аэронавигационным оборудованием и огнями безопасности, которые будут видны жителям с земли, рассказали в компании.
Испытания проводятся в рамках экспериментального правового режима. Ранее беспилотники тестировали в регионе для нужд сельского хозяйства, доставки лекарств, обнаружения лесных пожаров.