Начались испытания беспилотников для нижегородских аграриев

В Нижегородской области начались испытания беспилотников для сельского хозяйства, сообщили в правительстве региона. Испытания проводятся в рамках экспериментального правового режима, пилотный проект реализует АНО «Горький Тех» на предприятии ООО «Бармино».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Все полеты проходят по согласованным маршрутам с соблюдением требований безопасности», — отметили в правительстве. При испытаниях применяют современные методы мониторинга сельхозугодий, оценивают состояние почвы и растений, а также используют высокоточное картографирование полей и высокоточное внесение удобрений.

Одной из целей испытаний директор «Горький Тех» Роман Рензин назвал сопоставление себестоимости работ с применением беспилотников с традиционными агротехнологиями. «Результаты анализа в дальнейшем могут служить ориентиром для представителей сельскохозяйственной отрасли в регионе при оптимизации их деятельности», — отметил господин Рензин.

Владелец ООО «Бармино» Игорь Согин добавил, что беспилотники позволят сократить вероятность ошибок в реализации растениеводческой программы и повысить качество кормов. «Приоритетная задача для сельского хозяйства — повышение эффективности работы, отдачи с гектара, умный контроль над издержками», — подытожил господин Согин.

Как писал «Ъ-Приволжье», беспилотники для мониторинга лесных пожаров планировал применять минлесхоз Нижегородской области. Также в регионе испытывали медицинские беспилотники для доставки лекарств.

Владимир Зубарев