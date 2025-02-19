Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Беспилотник в роли медицинского курьера испытали в Нижегородской области

В Нижегородской области испытали беспилотник в роли медицинского курьера. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, испытания провели региональное министерство здравоохранения, АНО «Горький Тех» и компания «Клеверкоптер».

Во время испытаний медицинские материалы для проведения исследований доставили из Борской ЦРБ в областной центр СПИДа. Время полета беспилотника из Борского округа в Нижний Новгорода составило менее 10 минут.

«Ни один другой способ не позволил бы доставить такой важный груз быстрее. В некоторых сферах использование беспилотников может существенно поменять правила игры, и логистика – одна из таких. В сфере здравоохранения любое сокращение сроков особенно ценно»,— отметил глава региона.

Андрей Репин

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...