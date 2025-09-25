Новак заявил о «небольшом дефиците» нефтепродуктов в регионах

Правительство фиксирует небольшой дефицит предложения на розничном рынке топлива, заявил вице-премьер Александр Новак. Он утверждает, что дефицит покрывают за счет накопленных остатков.

По словам господина Новака, такая ситуация на рынке характерна для осени. Он заверил, что Минэнерго вместе с Минтрансом, РЖД и нефтяными компаниями работают над увеличением объемов производства и обеспечением внутреннего рынка. «На сегодняшний день действительно есть небольшой дефицит нефтепродуктов, который покрывается за счет накопленных остатков»,— сказал вице-премьер (цитата по ТАСС).

С 28 июля по 22 сентября количество продающих бензин АЗС в РФ сократилось на 2,6%, или на 360 объектов, подсчитали в аналитической компании «ОМТ-Консалт». Это около 1,6% от всех АЗС в стране. По данным экспертов, самая сложная ситуация отмечается в Крыму и Севастополе, где реализацию бензина прекратили около 50% АЗС. Глава Крыма Сергей Аксенов уверяет, что в регионе проблем с дизельным топливом нет. Сегодня он пообещал, что бензин марки АИ-95 поставят на заправки в течение двух дней, а бензин АИ-92 — в течение двух недель.

