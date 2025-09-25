Аксенов назвал сроки поставок дефицитных АИ-92 и АИ-95 на АЗС в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в течение двух дней на автомобильные заправки региона поставят бензин марки АИ-95. Топливом АИ-92 планируется снабдить АЗС в течение двух недель.

«Предпринимаются все необходимые меры, — заявил Сергей Аксенов в Telegram. — Прошу крымчан и гостей Республики Крым набраться терпения».

По его словам, перебои с топливом на полуострове «возникли в связи со снижением объемов производства» на российских НПЗ. Он заверил, что по этой теме находится «в прямом контакте с федеральными службами».

Как писал «Ъ», число торгующих бензином автозаправок за два месяца сократилось на 2,6%. Наиболее остро проблема дефицита топлива ощущается на юге страны.

Подробнее — в материале «Ъ» «Перебои в колонках».