Аксенов: на АЗС в Крыму нет проблем с дизельным топливом

В Крыму есть необходимый объем дизельного топлива, проблем с ним нет. Об этом заявил в Telegram-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.

По его словам, нехватка на полуострове бензина марок АИ-92 и АИ-95 носит временный характер и связана с тем, что «часть заводов (нефтеперерабатывающих. — «Ъ») физически не работают». Перебои с АИ-95 глава республики обещает устранить в течение двух дней, с АИ-95 — за две недели.

Как писал «Ъ», число торгующих бензином автозаправок в целом по стране сократилось на 2,6%, а в Крыму и Севастополе — на 50%.

Подробнее о топливном кризисе в регионах России — в материале «Перебои в колонках».