Глава ВТБ рассказал о хорошей жизни банкиров при любых условиях

Российские банки по итогам 2025 года получат высокую прибыль, считает глава ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин. По его оценкам, она составит 3-4 трлн руб. Это говорит о том, что банковский сектор в России «чувствует себя достаточно хорошо», полагает он.

«У нас как у банкиров, что бы с нами ни делали, нам все хорошо,— сказал глава ВТБ на Международном банковском форуме (цитата по “Интерфаксу”).— Какие бы события ни происходили, мы чувствуем себя хорошо, комфортно, нам все завидуют, что-то отобрать все хотят».

По прогнозам Банка России, банки получат 3,0-3,5 трлн руб. прибыли по итогам 2025 года. За август чистая прибыль российских банков составила 203 млрд руб. Это на 48% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. С начала года банки заработали 2,3 трлн руб. против 2,4 трлн руб. годом ранее. В 2024 году чистая прибыль банковского сектора достигла 3,8 трлн руб.