ЦБ сохранил прогноз чистой прибыли банков на уровне до 3,5 трлн рублей

Банк России сохранил прогноз по чистой прибыли российских кредитных организаций на уровне 3,0-3,5 трлн руб. по итогам 2025 года. Это следует из данных аналитического обзора «Банковский сектор» за второй квартал.

Ожидается, что кредитные организации будут поддерживать высокую маржу несмотря на вызревание портфеля необеспеченных потребительских ссуд.

Прогноз чистой процентной маржи банков сохранился в диапазоне 4,0-4,4%. Аналитики предполагают, что показатель по итогам года будет ближе к верхней границе. «Банки, как правило, сильнее снижают ставки по привлекаемым средствам, чем по выдаваемым кредитам» при управлении процентным риском в условиях смягчения денежно-кредитных условий, говорится в обзоре.